Me da satisfacción que los vecinos me digan "usted sí ha trabajado": Lía Limón busca reelección en Álvaro Obregón

La alcaldesa de Álvaro Obregón con licencia, Lia Limón García, quien busca mantenerse al frente de la demarcación por un segundo periodo hasta 2027, aseguró que ha sido una alcaldesa entregada, lo cual reconoce la gente y le da la confianza de salir a la calle a pedir nuevamente el voto.

"No sabes la satisfacción que me da escuchar a los vecinos decirme "usted si ha trabajado". Eso es lo que me permite dar la cara y salir a pedir su voto", aseguró.

En entrevista con Blanca Becerril, para Reporte H, de Heraldo Media Group, remarcó la convicción de que el servicio público es para cambiar vidas y es lo que seguirá haciendo de ser favorecida en la votación del 2 de junio.

Por ello, dijo que ha comenzado su campaña recorriendo la alcaldía y recibiendo abrazos de sus habitantes. Señaló que aunque el territorio de la demarcación es complicado, con subidas y bajadas, caminará colonia por colonia para conocer a la gente y presentar sus propuestas.

Alcaldía estaba hecha pedazos

Por otra parte, destacó que la Álvaro Obregón es otra respecto a cuando la recibió, en 2021, pues aseguró que la alcaldía estaba "hecha pedazos".

Recibí un cuchitril de alcaldía, estaba hecha pedazos (...) hemos rescatado más de 150 parques y espacios públicos, porque estamos convencidos que los espacios públicos no tienen que ser chafas y vamos por más.

En ese sentido, remarcó que han pavimentado la distancia equivalente al trayecto entre la Ciudad de México y Querétaro y han colocado luminarias, lo cual son servicios elementales que hacen una diferencia en la calidad de vida, además de que se trata de la alcaldía que más invierte en seguridad, incluso por encima de la alcaldía más grande de la capital, que es Iztapalapa.

Finalmente, señaló que su causa de vida son las mujeres, por lo que se comprometió a continuar con el programa de tarjetas aliadas, los puntos violetas y las estancias infantiles.

Promete uso responsable del presupuesto público

Posteriormente, en entrevista para A la 1, en Heraldo Radio, aseguró que con la misma cantidad que gastó Layda Sansores en las escaleras eléctricas, que no son funcionales, se mantuvo tres años de operación de las estancias infantiles o un año de repavimentación de calles.

Respecto al agua, prometió una inversión y uso responsable del presupuesto público, pues dijo que la alcaldía no es un botín y "por eso no vamos a dejar que regresen los gobiernos de cuarta".

Cuestionada respecto a si mantendrá su actitud combativa en caso de ganar la Jefatura de Gobierno Clara Brugada, rechazó que este escenario sea posible pues dijo que ella tiene "varita mágica" y sabe que va a ganar Santiago Taboada.