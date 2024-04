Claudia Sheinbaum muestra sus tatuajes y revela su significado

Las redes sociales han sido una herramienta utilizada por Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, para compartir parte de su vida privada con sus simpatizantes y así generar una interacción más cercana con los mismos.

En esta ocasión, la ex mandataria capitalina compartió su tatuaje de mariposas en una fotografía que fue tomada antes de su participación en la 87° Convención Nacional Bancaria realizada en Acapulco, Guerrero.

Claudia Sheinbaum presumió la foto en sus redes y destacó que el mismo la representa a ella y sus dos hijos; Mariana y Rodrigo, quienes la han acompañado en diversas etapas de su carrera política como muestra de apoyo.

El hijo de Claudia Sheinbaum realizó un documento sobre la candidata Foto: Archivo

¿Cuántos tatuajes tiene Claudia Sheinbaum?

En algunas entrevistas, Claudia Sheinbaum ha abordado la cantidad de tatuajes y señala que son al menos cuatro los que tiene; entre ellos una pequeña flor cerca del tobillo, así como las mariposas debajo del hombro derecho.

Por otro lado, la candidata de Morena relevó durante una entrevista que los tatuajes se los realizó cuando era ya mayor de edad, por lo que no tuvo conflicto con su familia.

“La verdad es que me hice los tatuajes muy grande, no había manera en que mi mamá me dijera nada”, respondió.

Además, pidió a la población no criminalizar a las personas por sus gustos y las decisiones que tomen sobre su cuerpo, ya que son totalmente personales.

Los tatuajes tienen un significado especial para algunas personas Foto: Archivo

No se puede criminalizar a alguien por hacerse un tatuaje, es un asunto de gustos, si te gusta hacértelo o no, habrá que no le gusta y habrá gente que sí nos guste”. finalizó.