Sé hacer buenos gobiernos para que le sirvan a la gente: Pablo Lemus

Pablo Lemus Navarro, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Jalisco, aseguró que a lo largo de 9 años en los que se ha desempeñado como presidente municipal de dos de los municipios más importantes del estado, ha. logrado hacer buenos gobiernos con el objetivo que le sirvan a la ciudadanía, así lo declaró en entrevista con Óscar Mario Beteta en El Heraldo Radio.

"Sé hacer buenos gobiernos para que le sirvan a la gente", expuso este lunes al ser cuestionado acerca de su amplia trayectoria como funcionario público, así como de sus inicios como empresario. Lemus Navarro destacó que no es un político que se haya forjado al interior de un partido político o de un sindicado, por el contrario, comenzó y consolidó su trayectoria como empresario:

Sigue leyendo:

¿Cuáles son las propuestas de Pablo Lemus en segundo debate a gobernador de Jalisco?

Movimiento Ciudadano pide no caer en provocaciones en guerra sucia en Jalisco

"Yo me forjé en la iniciativa privada. Mi familia ha tenido negocios de instrumentos musicales, equipos de audio (...) fui presidente de la Coparmex en Jalisco", expuso el candidato y alcalde con licencia de Guadalajara. "Yo más bien estoy por la parte de hacer buenos gobiernos que le sirvan a la gente", acotó.

Guardo buenas relaciones con las personas y grupos: Lemus Navarro

"Poder actuar en una rectoría adecuada del estado con respeto y sencillez, pero también con una rendición de cuentas," destacó Lemus Navarro. FOTO: Especial

El candidato a gobernador de Jalisco por MC declaró a Óscar Mario Beteta que gracias a esa formación en el sector empresarial -"más ejecutiva, menos partidista"- es lo que lo ha llevado a enfocarse en guardar buenas relaciones con las personas y los grupos.

"Soy una persona que apoyo siempre a la unidad. No he tenido problemas ni con la dirigencia nacional (emecista) ni con el grupo de Jalisco, trabajo con ambos en conjunto y me ha permitido dedicarme a la campaña y al Gobierno con una dirección más enfocada lo ejecutivo", enfatizó.

Lemus Navarro recordó que nunca ha militado en un partido político y esta sería la cuarta ocasión en que se postula como candidato externo de MC: dos veces en Zapopan, después por el municipio de Guadalajara (del cual es alcalde con licencia) y ahora como candidato a la gubernatura.

"El Estado debe mantener la rectoría y el orden"

"Me he sabido rodear de los mejores, y mucho de lo que he logrado se lo debo a mi equipo de trabajo", destacó Lemus. FOTO: Especial

El candidato emecista destacó que en su método de desempeño como funcionario de la administración publica considera que el Estado siempre debe mantener la rectoría y el orden. Una política que siempre ha conducido su desenvolvimiento como alcalde: "la política pública que siempre hemos utilizado, me he sabido rodear de los mejores, y mucho de lo que he logrado se lo debo a mi equipo de trabajo", destacó.

"Poder actuar en una rectoría adecuada del estado con respeto y sencillez, pero también con una rendición de cuentas, y así he llevado mi vida en la parte del servicio público y así lo haré como gobernador, con mucha cercanía a la ciudadanía", comentó en El Heraldo Radio.

Lemus Navarro se consideró a sí mismo como un apersona sencilla, cercana a los ciudadanos y que ofrece resultados. "Estos tres factores ve la gente en mí. La política la entendí de una forma cercana a la gente, la gente cuando yo llegué a Zapopan querían ver resultados en la administración pública. Hoy podemos ver a Zapopan como un municipio transformado. No soy un político que se encuentra encerrado en una oficina... yo me encuentro en la calle trabajando con la gente. Esto me ha permitido ganar mis tres elecciones con amplios márgenes: la primera por 11 puntos; mi reelección por 22 puntos y Guadalajara la gané con 20 puntos porcentuales."

Finalmente recordó la encuesta publicada recientemente en El Heraldo de México en la que se le evalúa como favorito para ganar la gubernatura de Jalisco en las elecciones del 2 de junio y agregó que "en todas las encuestas serias nos dan ventajas de entre 7 y. hasta 14 puntos. Planeamos ganar por un margen entre 12 y 15 puntos", concluyó.

MYPR