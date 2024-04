Candidato al Congreso de Guerrero denuncia amenazas

Por amenazas, la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por una denuncia de Evodio Velázquez Aguirre, candidato del PRD a una diputación plurinominal al Congreso de Guerrero.

Después de las 19:00 horas, el perredista asistió en compañía del dirigente estatal del partido, Alberto Catalán Bastida, a presentar por escrito la denuncia ante la FGE en Chilpancingo, luego de que hombres armados rondaron su casa y preguntaron por él la tarde del jueves 11 de abril.

Sigue leyendo:

Denuncian a José Chedraui por defraudación fiscal

Funcionaria de Guaymas es amenazada de muerte por clausurar un bar en Sonora; pide ayuda al gobernador Durazo

Candidato de la 4T que apoya a Renán Barrera denunció amenazas y homofobia

“Las líneas de investigación serán grupos armados. Tendrá que revisarse el hecho de amenazas, el uso de armamento exclusivo del ejército. Por otra lado, si es político, pues qué bajeza, de una vez lo dijo; no me van a amedrentar. Estoy haciendo uso de mis derechos y que voy a seguir adelante”, dijo el también ex alcalde de Acapulco en declaraciones fuera de la Fiscalía Estatal.

Velázquez pide garantizar seguridad en la elecciones

El político reiteró que solicitó las medidas de seguridad ante la autoridad estatal para garantizar su integridad física y la de su familia.

“Nadie merece estar en la zozobra, nadie debe estar en la zozobra (…) por supuesto que hay incertidumbre y temor de lo que pueda pasarle a mi persona”, señaló.

En ese sentido, llamó a las autoridades a garantizar la paz en el proceso electoral que se lleva a cabo en Guerrero.

Antes de acudir a la FGE Guerrero, Evodio Velázquez estuvo en la Ciudad de México donde, en compañía del líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el mismo delito.