Claudia Sheinbaum: "es una joya tener a López Obrador como Presidente"

Culiacán, Sinaloa.- La trayectoria política del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue reconocida por la candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum Pardo.

En un mitin en el Centro de Culiacán, la morenista etiquetó como "joya" la labor que está haciendo López Obrador como Presidente.

"Luchó por años, nunca traicionó, nunca se doblegó, construyó el movimiento más importante sobre la faz de la tierra. Llegó al Gobierno y cumplió una a una las promesas, los compromisos que le hizo al pueblo de México y no se cansa de luchar, todos los días en la mañanera defiende el proyecto, discute cuando hay ofensivas. (...) Es una joya tener a Andrés Manuel López Obrador como Presidente y siempre vamos a decir es un honor estar con Obrador", presumió la aspirante al Ejecutivo federal.

Se compromete con el campo

Previamente, en un mitin en Los Mochis, planteó que dar el siguiente paso en el apoyo al campo, con precios justos para las y los productores, así como la eliminación de los intermediarios para la compra de semillas y granos, será un compromiso.

El Presidente apoya con precios de garantía, se ha hecho un gran trabajo, pero necesitamos dar el siguiente paso y eso tiene que ser con apoyo del gobierno, pero eso tiene que ser también juntando al productor con el comprador, sin esos intermediarios y podremos garantizar precios justos que no estén por encima de lo que cuesta la producción.

En los eventos ha estado acompañada por candidatos y candidatas de Morena, PT y Partido Verde en Sinaloa.

Critica a INE por no facilitar proceso de voto para mexicanos en el extranjero

Foto: Especial

Los Mochis, Sinaloa.- El Instituto Nacional Electoral (INE) no facilita el voto desde el extranjero, criticó la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo. En conferencia de prensa, en esta ciudad sinaloense, la morenista señaló que el proceso para participar en la elección del 2 de junio es muy tortuoso para los mexicanos que residen en otra naciones.

"Queremos que todos los mexicanos y mexicanas que vivan en el exterior, que tienen su nacionalidad mexicana, puedan votar, eso se llama democracia y el INE no ha facilitado eso, desde antes lo dijimos que es demasiado tortuoso el proceso para que los mexicanos y mexicanas puedan votar desde el extranjero. No solamente deben tener su credencial de elector, sino que además tienen que inscribirse, tienen que recibir la aprobación y no son los Consulados, los Consulados son facilitadores, es un asunto del Instituto Nacional Electoral", explicó.

Más de 40 mil solicitudes fueron rechazadas

Dichas declaraciones las hizo a raíz de la cancelación del INE a miles de solicitudes de registro.

Es increíble, hay 40 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, nada más. Supónganse que tienen posibilidad de votar, creo que la cifra es sobre 20 millones, un poco más. Se inscribieron 250 mil o 300 mil, y de todas maneras a esos les retiran la posibilidad a 35 mil y les dan creo que tres días para que puedan resolver su situación.

A través de un comunicado de prensa, el INE informó que realizó una revisión de 42 mil 436 solicitudes de registro. Como consecuencia, se determinó la improcedencia de 39 mil 724 solicitudes (equivalentes al 0.04 % de la Lista Nominal Nacional) por presentar irregularidades o inconsistencias en los documentos soporte.

Las principales irregularidades o inconsistencias detectadas relacionadas con la firma fueron: firmas ilegibles, fotocopias de la firma en lugar de firma autógrafa o falta de coincidencia con la firma de la Credencial para Votar (CPV).

Dialogará con INE formato de debates

Claudia Sheinbaum también informó los temas que abordara su equipo de trabajo en la reunión que van a sostener con el INE próximamente, siendo las preguntas del debate una de las mayores inquietudes.

Se va a hacer un planteamiento general al INE sobre el formato del debate desde lo que supuestamente ya había sido aprobado a la luz de cómo se desarrolló el primer debate, la característica de las preguntas.

Plantea combatir delincuencia quitándole "base social"

Los Mochis, Sinaloa.- Para combatir la inseguridad, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, busca quitarle base social a la delincuencia.

Su estrategia en seguridad, apuntó, va en dos sentidos: atención a las causas y la cero impunidad.

Nosotros vamos a fortalecer la política de seguridad con dos ejes, el primer es con atención a las causas, aunque digan nuestros adversarios que atender a los jóvenes es menor en el tema de seguridad, es lo más importante, quitarle base social a la delincuencia, que los jóvenes tengan opciones vida. A partir del acceso a derechos, no es de las oportunidades, sino del acceso a derechos y por otro lado avanzar en la cero impunidad.

La cero impunidad no sólo significa no sólo el fortalecimiento de las instituciones preventivas de seguridad, como las policías y la Guardia Nacional, sino también el mejoramiento de la Fiscalías estatales y el Poder Judicial.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México también detalló uno de los principales proyectos que tiene para Sinaloa.