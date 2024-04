Xóchitl Gálvez dijo estar dispuesta a someterse a revocación de mandato

En su gira por Nuevo León, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, dijo estar dispuesta a someterse a la revocación de mandato.

En el encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad de Monterrey, Gálvez Ruiz recordó que en el Senado de la República apoyó la propuesta que presentó Morena, y resaltó que los ciudadanos tienen el derecho de quitar a malos gobernantes.

“Yo tomé la decisión de votar a favor de la revocación de mandato, Morena no tenía los votos suficientes para lograrlo porque es una reforma constitucional, pero yo estoy convencida que los ciudadanos tienen el derecho de quitar a malos gobernantes, si me sometería a la revocación de mandato”.

Sigue leyendo:

Jesús Zambrano y Xóchitl Gálvez se reúnen con empresarios en Nuevo León

Va Mariana Rodríguez por mejores espacios públicos

Gálvez se reunió con estudiantes en la UDEM / FOTO: ESPECIAL

La candidata abordó el tema de los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador y llamó a los estudiantes a que la sigan en redes sociales para defenderla de los seguidores de la Cuarta Transformación.

“La única manera es que ustedes participen, que ustedes comuniquen, que se metan en las redes sociales, que me sigan todos en TikTok, que me sigan todos en Twitter, que me sigan todos en Facebook, que me sigan en Instagram, que compartan mis contenidos, que me defiendan de los ataques de Morena”.