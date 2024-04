Plantea Xóchitl Gálvez "ciudadanizar" elección de integrantes de organismos autónomos

Para acabar con irregularidades en instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, plantea que sus integrantes sean electos a través de un concurso con propuestas de organismos de la sociedad civil o universidades.

Dijo que en el proceso de selección también se podría seleccionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), e incluso al titular de la Fiscalía General de la República, ya que no debe haber “ni cuates ni cuotas” en estos organismos.

Sigue leyendo:

Si no tienes patrimonio a los 60 eres güey, dice Xóchitl; Sheinbaum responde: no vale la pena un debate con ese nivel

INE batea propuesta de Xóchitl Gálvez para hacer campaña sobre programas sociales

En entrevista al acudir a Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, Xóchitl Gálvez comentó que los candidatos, deben seguir un proceso en el que se inscriban los aspirantes, se hace una evaluación, primero, de la experiencia, del perfil, y hasta de sus cuentas bancarias.

Aclaró que las propuestas las vería directamente con los organismos de la sociedad civil, y después se presentarían ante el Senado de la República para garantizar que no haya sesgos en la elección.

"La sociedad civil le propone al Presidente, en este caso a la Presidenta, a lo mejor a seis personas. Y de esas seis, la Presidenta le manda la terna al Senado y la garantía sería que no son personas que eligió el Presidente, sino es la garantía de que van a ser ciudadanos independientes”, especificó.

Recalcó que hay que ciudadanizar el proceso para que no se diga que “el hecho que los nombre el Presidente, siempre será se la debo al presidente y no se la debo a los ciudadanos. Es la propuesta”.

Finalmente, se manifestó a favor de que haya un cuarto debate entre las dos punteras en la campaña electoral, descartando al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y sin tantas reglas.

Ah, sí, entre las dos punteras. Yo encantada, pero en un medio de comunicación así sin tantas reglas y sin tanto sin que te pongan un choque a la cámara porque no me pusieron por acá este de lado y sin que me pongan a Taddei enfrente, sí la verdad es que sí fue mala onda, y yo tengo mis dudas y la candidata de Morena sabía del cambio de formato.