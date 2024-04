"Le vamos a apostar a que las mujeres sean el motor del desarrollo de Guanajuato": Libia Dennise

“Nunca antes en la historia de Guanajuato hemos tenido una mujer liderando los esfuerzos del Estado y hoy vamos a tener gobernadora. Para mí es un gran motivo y orgullo, pero además un gran compromiso, sin dejar de lado la historia de esas mujeres que nos hicieron llegar hasta aquí”, dijo la candidata a la Gubernatura, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en el foro estatal de mujeres, socias e invitadas especiales de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) en Guanajuato.



En el encuentro lleno de abrazos y emprendedurismo compartido, las mujeres, una vez más son protagonistas de la historia. “Mucho se dice que hoy es momento de las mujeres, y yo lo creo de verdad con el corazón. Pero no es momento solo de una mujer, es momento de las mujeres en plural. Durante muchos años las mujeres hemos luchado, la historia de las mujeres siempre ha sido una historia de lucha”, empezó Libia su discurso.

En México el 52% son mujeres, este es el motivo principal por el que Libia trabajará para que todas, sin dejar a una atrás, se conviertan en el motor del desarrollo del estado.



“Hoy le vamos a apostar a que las mujeres sean el gran motor del desarrollo en Guanajuato, y tenemos que empezar por entender la realidad, que muchas de ellas hoy llevan sobre sus hombros la carga del hogar.

Hay mujeres en Guanajuato que son madres solteras y tienen que salir a trabajar por sus hijos y salen con el Jesús en la boca, de saber en dónde están, a qué hora salen, dónde se van a quedar cuando lleguen de la escuela, quién les va a dar de comer”, expresó la candidata a Gobernadora.



Uno de los ejes principales del Gobierno de Libia son las mujeres y todo lo que se vincula con ellas y su entorno, por ello plantea escuelas de tiempo completo, guarderías y estancias infantiles, para que todas puedan salir a trabajar dejando a sus hijos en espacios seguros.



Libia trabajará por escuelas y espacios recreativos con infraestructura digna, para que la motivación y el bienestar no falte, con un programa educativo y cultural, atractivo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.



El Nuevo Comienzo también habilitará créditos accesibles desde Fondos Guanajuato, para todas las emprendedoras; una Policía Femenil para erradicar la violencia contra las mujeres y acompañar en el proceso de denuncia que se podrá presentar desde una plataforma en el celular y se contará con una red de refugios seguros para las víctimas.

Entre las asistentes, estuvieron las empresarias de AMEXME en sus Capítulos Celaya, León, Pueblos del Rincón (San Francisco del Rincón, Purísima, Manuel Doblado), Guanajuato, Silao, Romita, Salamanca y el Capítulo MUI (Moroleón, Uriangato e Irapuato), quienes le hicieron llegar a Libia un listado de 10 propuestas.



“Libia, tenemos 10 propuestas que te entregaremos por escrito y me permito mencionar cinco: Equidad de género en el ámbito empresarial; Acceso financiero y agilidad en tramites, así como incentivos fiscales; Seguridad para nuestras empresas y colaboradores: Educación empresarial, innovación, tecnología y todo lo que impulsa al desarrollo de nuestras empresas y colaboradores; por último, pero no menos importante, que el Sistema de Salud de Guanajuato, siga destacándose como hasta ahora”, dijo Cecilia Ovalle, presidenta de AMEXME Capítulo León.

Para la doctora Alma Evelia Morán, socia de AMEXME León, Libia es una candidata valiente con apertura

“Ha sido muy valiente, me encanta su postura y apertura, ser frontal y transparente”, expresó la doctora Morán González.

Por su parte, la presidenta de AMEXME en el Capítulo Celaya, Agripina Hernández, opina que, con Libia, Guanajuato continuará siendo puntero en la industria de México.

“Es tiempo de las mujeres, y es importante que en el estado continuemos con el rumbo que llevamos.

Es importante que con nuestra nueva Gobernadora, que estamos seguras será Libia, seguiremos siendo punta de lanza en nuestro país”, dijo la presidenta de AMEXME en Celaya.

srgc