Xóchitl Gálvez acusa a Morena de querer 'saquear' pensiones con propuesta de reforma

La candidata presidencial Xóchitl Gálvez durante su gira de trabajo por el Estado de México. Créditos: El Heraldo de México.

La candidata presidencial de la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, alertó que con la propuesta de reforma a la Ley de Pensiones, Morena busca saquear el dinero de los mexicanos, por lo que advirtió que no lo van a permitir.

De gira de trabajo por municipios del Estado de México, Gálvez Ruiz dijo que eso es lo que está en juego en el Congreso de la Unión y como la gente de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” sabe que va a perder la mayoría, intenta sacar provecho de la situación para quedarse con lo que tanto costó a los trabajadores obtener.

Hay dos iniciativas en este momento que Morena intenta sacar porque sabe que va a perder el Congreso, saben perfectamente que los mexicanos no les a volver a dar la oportunidad porque les fallaron a los mexicanos. Uno es que se quieren quedar con sus pensiones una vez que cumplan 70 años, así de fácil. Si por alguna razón tú sigues trabajando, tu dinero en automático se va a ir un fondo de pensiones que le llaman del Bienestar, ese es el saqueo que Morena quiere hacer en este momento en el Congreso, no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que despojen a las personas de 70 años y más, lo mucho que les costó ganarse la vida”, dijo.

Expuso que un segundo tema es el amparo en el que Morena y sus aliados intentan en el Senado de la República que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda suspender, una ley que afecta a una empresa o a un mexicano, lo cual es muy delicado.

La senadora panista con licencia arremetió contra su contrincante Claudia Sheinbaum e indicó que la exjefa de Gobierno no puede representar a las mujeres como Presidenta de la República porque, aseguró, que no se manda sola y está claro que ella va a obedecer las instrucciones de Palacio Nacional, como quedó claro en el debate cuando le cuestionó sobre la corrupción de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Le pregunté en el debate de frente ¿Qué si enjuiciaría a los hijos y amigos del Presidente? y se negó a contestar. No va a castigar ni los sobres amarillos ni la Casa Gris ni las "n" cantidades de Nahle que han venido saliendo, hoy salió una nueva allá en Monterrey, en Garza García. En Nuevo León la casa que le encontraron a nombre de la sobrina en Veracruz. No quiere castigar las empresas ni los contratos de Manuel Bartlett, no quiere castigar los desfalcos en Segalmex, no quiere investigar”, puntualizó

En Naucalpan rechazó que Claudia Sheinbaum vaya a ser Presidenta porque este país no quiere una "corcholata" que sirva de tapadera a los negocios del actual gobierno federal, y lo que la ciudadanía busca es que quien gobierna, y más una mujer, sea independiente.

Por cierto, me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey, con todo respeto. Tengo 32 años de ser empresaria de manera honesta, de manera ética. Yo no le he robado a nadie un peso, uno puede trabajar, trabajar no es un delito”, expresó.

Xóchitl Gálvez resaltó sus propuestas como el Sistema Nacional de Cuidados, la instalación de estancias infantiles, programas de escuelas de tiempo completo, atención a feminicidios y aplicación de un protocolo para inhibir la violencia contra las mujeres, en el que al recibir una llamada de emergencia en el 911, donde se tenga un reporte al respecto, se le dé seguimiento para investigar y atender ese caso, para evitar tener que lamentar un hecho que se pudo evitar.