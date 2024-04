AMLO defiende que recursos no reclamados de afores pasen al Fondo de Pensiones para el Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no se tocarán las afores de los trabajadores activos para disipar toda preocupación, pero sí defendió la intención del gobierno de transferir al nuevo Fondo Solidario de Pensiones al menos 40 mil millones de pesos de fondos no reclamados por los trabajadores, pues dijo que “está sudando el dinero” y sólo beneficia a las administradoras privadas.

La postura del mandatario se dio al ser cuestionado en la conferencia Mañanera de este jueves, por la iniciativa que propusieron los diputados de Morena en ese sentido, que es complementaria a la que el Ejecutivo federal presentó el 5 de febrero pasado.

El presidente fue cuestionado sobre la iniciativa de Morena. Foto: Especial

“Aunque ya está en la ley, ya deberían estarnos entregando (las administradoras) esos recursos de las afores al Seguro Social, y no los entregan. Entonces, por eso queremos que quede en la ley para que esos recursos remanentes no reclamados pasen al fondo. Y va a quedar una reserva para que si pasa el tiempo y un trabajador lo reclama se le entrega, pero no dejar los fondos en las afores porque ahí está sudando el dinero o puede quedarse en definitiva en las afores”, dijo.

Desde el atril de Palacio Nacional, el mandatario rechazó críticas que de el gobierno busca “robar las afores de los trabajadores”. Y es que estas surgieron porque el diputado morenista, Ignacio Mier, propuso una iniciativa esta semana que establece que el dinero de los trabajadores que cumplan 70 años pasaría en automático al nuevo fondo público.

“Bueno, para todos los trabajadores y para todo el pueblo, ¿de qué se trata?: no se tocan los afores de nadie, al contrario, se protege mientras estemos nosotros y creo que así va a ser en el futuro. No hay nada que temer sobre los fondos de pensiones, lo que es de los trabajadores, al contrario, lo que estamos haciendo es fortaleciendo esos fondos”, explicó el mandatario federal.

Argumentó que lejos de robar el dinero, el gobierno está fortaleciendo los fondos de los trabajadores porque al inicio de su administración las afores cobraban cantidades muy altas de comisiones por encima de los que se cobraba en otros países de América Latina y del mundo.

“Entonces, enviamos una iniciativa y se estableció un promedio. Sólo por ese promedio los trabajadores, y eso me da la oportunidad tu pregunta, han obtenido 150 mil millones de pesos, con esa decisión que tomamos porque las administradoras abusaban y cobraban comisiones altísimas. Entonces, se puso orden y no hay nada que temer en cuanto a la cantidad de ahorros por pensiones”, agregó.

El nuevo Fondo de pensiones para el Bienestar, dijo, significará corregir lo que hizo mal Ernesto Zedillo durante su administración cuando hizo una reforma para que un trabajador, en vez de recibir cuando se jubila el 100 por ciento de su salario, reciba el 40 por ciento o menos.

“Entonces, ya empezamos a corregir eso, pero de todas maneras, de todas maneras con la reforma que hicimos recibirían 50, 60 por ciento, y ahora lo que queremos es que reciban el 100 por ciento.

"Por eso decidimos crear un fondo para compensar este fondo de pensiones solidarias a quien se jubile con esa ley, con esa contrarreforma en materia de pensiones y se le pueda entregar el equivalente a su sueldo cuando se jubile. Ahora, lo mismo en el caso del ISSSTE porque lo que hizo Zedillo lo repitió Calderón con los trabajadores al servicio del Estado, la misma reforma igual”, agregó.

