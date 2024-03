Morena pide a Meta, X y Tiktok procurar un ambiente libre de bots

Morena informó este jueves que envió a Meta, X y Tiktok una carta en donde piden procurar un ambiente libre de bots, esto luego que hace un par de días el partido guinda denunciara una guerra sucia mediante la cual "pretenden influir en el proceso electoral", de acuerdo con declaraciones del propio presidente del partido, Mario Delgado.

Fue el martes pasado cuando el presidente de la estructura partidista dio a conocer que denunciaría ante la directiva de la red social X, propiedad del Elon Musk, el uso de bots implementados con el objetivo de difundir una guerra sucia en contra de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Sigue leyendo:

Clara Brugada: "Un salario rosa no erradica la vulnerabilidad económica de las mujeres"

Claudia Sheinbaum responde a la propuesta de guerra sucia en su contra

Directivos de X no pueden estar ajenos a lo que ocurre en sus redes: Mario Delgado

"Nos parece un riesgo el uso de bots, para la red social, para los derechos digitales de las y los mexicanos y para que la participación en estos espacios que sea libre”, aseguró Delgado el martes pasado. FOTO: Especial

El martes 5 de marzo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado declaró que difícilmente los directivos de X pueden estar ajenos a lo que ocurren en sus redes, en referencia a los bots:

"Me parece que X, sus directivos, no pueden estar ajenos a que esto ocurra en sus redes, porque va en contra del prestigio de la propia red y creo que se pierde la naturaleza de para qué deber ser esa red, no puede ser un instrumento de ataque, de guerra sucia, sobre todo porque estamos en un proceso electoral”, declaró el dirigente morenista esta semana durante una conferencia.

En aquel momento aseguró que desde el partido guinda buscarían a los responsables de las políticas de la red X para explicarle que "nos parece un riesgo el uso de bots, para la red social, para los derechos digitales de las y los mexicanos y para que la participación en estos espacios que sea libre”.

Morena difunde comunicado y denuncia "prácticas de guerra sucia"

Mediante una publicación dada a conocer en sus redes sociales, Morena difundió el comunicado respecto a la red social X, en el cual hace referencia al incremento significativo de la "toxicidad del discurso de odio y de intentos burdos de manipulación en su plataforma, promovidos principalmente por cuentas falsas tipo bot que, además, con una injerencia internacional, buscan ensuciar el proceso electoral en nuestro país.

"En ese sentido, nos dirigimos a ustedes para solicitar atentamente que se investiguen y se detengan estas prácticas de guerra sucia que afectan los derechos políticos de las y los mexicanos que votaremos el próximo 2 de junio", se destaca en el texto.

Finalmente, en el texto Morena solicita sostener una reunión con la directiva de X con el objetivo de exponerles las distintas pruebas que el partido asegura haber recopilado de las malas prácticas descritas, "así como analizar las posibles rutas a seguir".

MYPR