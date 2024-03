En Oaxaca hay un compromiso con la trasparencia y la rendición de cuentas: Lizette Arroyo

La diputada por Morena Lizette Arroyo aseguró que el arranque de campaña de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue un evento lleno de alegría y destacó que en México el cambio real viene desde abajo, así lo compartió en entrevista con Pastor Matías en El Heraldo Noticias Oaxaca de El Heraldo Radio.

La legisladora morenista en el Congreso de Oaxaca resaltó los 100 puntos presentados el pasado viernes 1 de marzo por la candidata Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República en el Zócalo de la Ciudad de México, y aseguró que en este proyecto para gobernar el país es importante la participación ciudadana y "la necesidad de construir con la Cuarta Transformación."

Estamos convencidos con los principios de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar, expuso la diputada oaxaqueña. FOTO: Especial

Lizette Arroyo aseguró que en Morena se encuentran comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas por lo que es un orgullo pertenecer al movimiento (que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador) que sigue transformando a México, enfatizó en la entrevista para El Heraldo Diario.

"Estamos convencidos con los principios de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar y la doctora lidera las encuestas con un 30% y todo es cuestión de tiempo para que ella sea la Presidenta de México", aseguró.

La seguridad, un tema prioritario para la 4T: Arroyo

Lo que se busca es reducir la impunidad y mejorar la inteligencia, la investigación y la estrategia para asegurar la paz, declaró Arroyo. FOTO: Facebook

Dentro de los cien puntos el tema de seguridad es uno de los más importantes, refirió la diputada por Morena en el Congreso de Oaxaca: "se destaca el fortalecimiento de la Guardia Nacional buscando el acuerdo con las fiscalías para reducir la impunidad."

"Ahorita lo que se busca es reducir la impunidad y mejorar la inteligencia, la investigación y la estrategia para asegurar la paz y la transición energética a fuentes renovables", declaró.

Además, recordó que Sheinbaum abordó en su programa la necesidad de fortalecer la inversión en carreteras y transporte público para fortalecer al país. "El principal objetivo es darle herramientas a las y los oaxaqueños, somos un estado con carencias y necesidades y el objetivo de la doctora es acabar con ese rezago", concluyó.

