Reconoce Máynez error por trivializar críticas al INE con video en el que bebe: "no me siento orgulloso"

El candidato a la presidencia de la República del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, reconoció que se equivocó con el video publicado en sus redes sociales, en el cual arremete contra el Instituto Nacional Electoral (INE) mientras bebe cerveza en un palco del Estadio Universitario de Nuevo León en compañía del gobernador Samuel García y el diputado sonorense Ernesto de Lucas, pero aseguró que en ese material no hay ningún delito y que respeta a la institución.

“No me siento orgulloso de haber trivializado un tema que puedo discutir, que puedo llevar al debate público con criterios de objetividad y con evidencias, pero que no es la forma de plantear mis diferencias con el INE (...) No iba el momento ahí, ni la forma ahí, pero creo que hay un debate sobre si vamos a permitir que se pisotee la ley, que el presidente intervenga en la elección, que se violen los topes de campaña a costa de decir es la democracia a la que tenemos que aspirar y la que tenemos”, sostuvo.

Cuestionado por una alumna del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en su sexto día de campaña, consideró que su actuación “es rectificable desde el punto de vista moral, desde la conducta y desde la idea de ejemplaridad y el testimonio que uno le quiere dar a las personas. Y sí, estoy de acuerdo contigo, hay que respetar al árbitro, incluso aunque se equivoque, aunque sea injusto”.

Sigue leyendo:

Critica Máynez "ocurrencias" de Xóchitl Gálvez: "no sé si vaya a sacarse más sangre o a proponer otra carcelota"

Políticos que apoyan a Jorge Álvarez Máynez en su campaña presidencial

Critica que consejeros del INE hayan sido definidos por tómbola

En el mismo sentido, consideró un error haber permitido que cuatro consejerías del Instituto hayan sido electas por insaculación, un proceso avalado por la ley cuando no hay consenso en el Congreso.

“Creo que fue un error absoluto haber permitido que cuatro consejerías del INE fueran electas por tómbola de los partidos, que fue una renuncia a nuestra prerrogativa constitucional legal de nombrar consejerías independientes autónomas”, señaló.

Frente a los estudiantes, el candidato declaró que “hoy el INE y el Tribunal Electoral no son instituciones impolutas" y consideró que discusión no está en sí se toca o no. Asimismo con el Poder Judicial y con otros organismos autónomos, dijo que no se trata de si “las defendemos como están o las destruimos" y al calificarse como un "reformista" opinó que pueden mejorar.

Lamenta que López Obrador "minimice" caso Ayotzinapa

Foto: Especial

En tanto, al término del encuentro, los medios de comunicación lo cuestionaron sobre lo sucedido durante la mañana, en donde normalistas de Ayotzinapa quisieron entrar a la fuerza a Palacio Nacional, al respecto llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que no minimice el tema.

“No me gusta que minimice el Presidente, no solamente a los normalistas de Ayotzinapa, sino que tenga esta conducta de soberbia con quienes disienten de él y con quienes lo critican, aun si el Presidente tiene 70, 80 por ciento aprobación, que respete a quienes se manifiestan”, expresó.

Por último, Álvarez Máynez, le pidió a López Obrador que se serene y que ayude a conciliar los ánimos en el país, “ojalá que con este incidente vea que no nos conviene lo que está haciendo la oposición de tildarlo a él de narco y luego él con esta actitud, esa polarización no le sirve al país, el país necesita encontrar rutas de conciliación y diálogo”, finalizó.

¿Cuál es la agenda de Jorge Álvarez Máynez este miércoles 6 de marzo?

Foto: Especial

El candidato a la Presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, está este 6 de marzo en la Ciudad de México. El aspirante naranja estuvo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México de la capital del país, , ubicado en Río Hondo 1, Colonia Altavista, en la alcaldía Álvaro Obregón, en punto de las 10:00 horas. No tiene otros eventos previstos.