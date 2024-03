Impugna Morena candidatura al senado del exalcalde de Campeche

El dirigente estatal de Morena en Campeche, Erick Reyes anunció esta mañana que se ha ingresado una impugnación en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para evitar que el exalcalde de Campeche, Eliseo Fernández Montufar continue con su candidatura al Senado después de ser inscrito por el partido Movimiento Ciudadano y confirmado el pasado viernes por la madrugada en sesión del INE.

Dicha impugnación tiene su origen en los procesos legales que enfrenta el ex alcalde que se encuentra prófugo de la justicia y no ha demostrado su inocencia. Desde el inicio de las campañas a nivel federal el candidato a la senaduría por Movimiento Ciudadano anunció que toda su campaña será de manera digital al estar impedido de regresar a Campeche.

El líder partidista detalló que el caso es similar a Francisco García Cabeza de vaca

Sobre este tema el dirigente estatal de Morena señaló que dicha determinación se debe a que Fernández Montufar es consciente que que al llegar al estado sería detenido y trasladado al centro penitenciario de San Francisco Kobén.

Si pisa Campeche se le detiene de manera automática por tener dos o tres ordenes de aprehensión por robo al erario público del municipio de Campeche. Si fuera mentira vendría y hace frente a la justicia. Si no hubiese hecho algo indebido pruebas con las herramientas o elementos que tienes pero evidentemente tiene cola que le pisen. Sentenció

El líder partidista detalló que el caso del excandidato a gobernador es similar al caso de Francisco García Cabeza de vaca que fueron registrados ante el INE y fueron avalados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y por lo tanto es su partido a nivel nacional quien ya se encuentra realizando las estrategias para evitar que sean incluidos como candidatos en las boletas el próximo 2 de junio.

Por su parte el presidente del Congreso Estatal, Antonio Jiménez Gutiérrez señaló que es impresionante que una persona con tantos procesos legales y carpetas de investigación pueda competir por un cargo de elección popular.

Eliseo Fernández Montufar ha generado polémica

A nivel nacional se debería desde este acontecimiento, porque es un nuevo acontecimiento replantearse nuevas normativas para a nivel federal. Me parece que la gente tiene que ser muy cuidadosa con su voto y alguien que de alguna manera utilizó los recursos públicos de un Ayuntamiento no para un beneficio público sino particular como lo indica la auditoría superior del Estado y las instituciones que han señalado algunos casos, me parece que no puede estar compitiendo, debe acudir ante las instituciones para aclararlo porque está generando las dudas para pensar que es verdad. Afirmó el diputado por Morena

En las últimas horas dentro de la campaña digital anunciada por Movimiento Ciudadano y Eliseo Fernández Montufar ha generado polémica un video en el cual se puede observar al hijo del candidato en el evento de inicio de dicha campaña tomando la palabra y promoviendo el voto a favor de su padre. Sobre ello también se anunció que ya existe una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche que deberá ser desechada o abordada a la brevedad según indicó Erick Reyes León, dirigente de Morena de Campeche

Actualmente al ex candidado a la gubernatura también se le investiga por su presunta vinculación en los hechos violentos en los que fueron asesinados dos ex colaboradores cercanos a él en el 2022 y el intento de asesinato de su ex colaboradora Jamile Moguel quien fue presidenta estatal de Movimiento Ciudadano en Campeche y lo acompañó en su campaña a la gubernatura.

