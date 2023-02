Responden funcionarios de Campeche grabados con dinero en efectivo: "Es una guerra sucia contra la 4T"

Los funcionarios del Gobierno de Campeche que fueron grabados con fajos de billetes y que fueron difundidos a nivel nacional fijaron postura hace unas horas por medio de redes sociales. Se trata del actual secretario de educación estatal, Raúl Pozos Lanz y el jefe de la oficina de la gobernadora, Armando Toledo Jamit.

Ante las grabaciones que en primer lugar muestran al exsenador priísta, Raúl Aarón Pozos Lanz que en 2020 abandonó al revolucionario institucional para unirse a las filas de Morena, fue el mismo ex legislador, que hoy ocupa la titularidad del secretario de educación a nivel estatal quien a través de un video difundido en Facebook explicó la naturaleza de los recursos que recibe presuntamente en la oficinas de la Secretaría de Gobierno.

Aunque en la información difundida a nivel nacional indica que los fajos de billetes fueron entregados previo a la campaña de 2021, Raúl Pozos descartó esta posibilidad indicando que dicho video fue grabado en 2018 cuando él se desempeñaba como senador y corresponde a gestiones.

El funcionario fue captado en video mientras recibía varios billetes. FOTO: Especial,

"Existe una guerra sucia con una campaña que intenta de nuevo detener los avances de la cuarta transformación en México. Yo fui senador del 2012 al 2018, gestionar por la gente es una de las responsabilidades de todo legislador, procuré apoyos para toda la gente es totalmente genuino y ha sido mi convicción desde que tengo actividad pública. Los gobiernos apoyan a los legisladores para sus labores sociales y las gestiones realizadas durante todo ese periodo se convirtieron en apoyos para la gente", comentó en su video

Se deslinda Layda Sansores

De igual forma deslindó a la gobernadora, Layda Sansores sobre las aseveraciones que indican que los recursos eran para la campaña a la gubernatura de 2021.

Deslindo a Layda Sansores ella ha demostrado su apego a la legalidad como candidata y como nuestra gobernadora. En Campeche todos nos conocemos, no somos iguales, sabemos quienes siguen dañando y dividiendo a este estado, las calumnias y ataques siempre han existido y en medio de una guerra política como la de Alito Moreno lamentablemente seguirán. Concluyó en su mensaje

Por su parte el jefe de la oficina de la gobernadora, Armando Toledo Jamit también emitió un un breve mensaje por medio de sus redes sociales en el cual aseguró que era consciente de que era grabado por una cámara de seguridad e incluso hizo mención acerca de los recibos que firmó al recibir los fajos de billetes. El ex secretario de desarrollo rural del sexenio de Alejandro Moreno y que permaneció en la estructura de Gobierno con Layda Sansores dijo que el dinero corresponde a recursos para apoyos campesinos y dicha grabación forma parte de una práctica común para dispersar recursos de apoyo. Afirmó que fue durante el gobierno de Moreno Cárdenas.

Armando Toledo Jamit también salió a declarar Foto: Especial

"Primero quiero pensar que quien entregó los videos mintió sobre las fechas, porque ese video es de cuando yo era secretario de desarrollo rural en el gobierno de Alejandro Moreno de 2015 a 2018 y no cuando ellos apuntan. La fecha fue recortada del video original, pero si enseñaran el video completo podrían corroborar que fue en esa época. Con el recorte presupuestal en la secretaria cuando había una crisis en las comunidades rurales acudíamos a hacer gestión con el gobernador y en algunos casos nos otorgaban ampliación presupuestal y en otro por la urgencia y naturaleza de la necesidad éramos citados en el palacio, acudíamos de manera institucional para entregar recursos en efectivo para ser dispersados entre los demandantes como ocurrió alguna vez con el seguro catastrófico, era una práctica necesaria porque en las comunidades no había bancos y muchas veces están alejadas de la ciudad", señaló.

"Además, nosotros sabíamos que nos grababan porque eran visible las cámaras y aparte firmábamos todo recurso recibido. Quiero aclarar que después de mi salida de la secretaria que fue en el 2018 nunca más regresé a palacio hasta que el gobierno actual inició funciones. Hasta el momento este ha sido el posicionamiento de dos de los tres implicados en el videoescándalo que muestra a funcionarios campechanos recibiendo fuertes sumas de dinero", afirmó.

Morena afirma que Layda Sansores no tolerará la corrupción

De igual manera el partido Morena fijó una postura sobre las grabaciones que muestra a los funcionarios emanados de dicho instituto político recibiendo fuertes sumas de dinero y que habrían sido captados en video en el palacio de Gobierno. El encargado de hablar sobre el tema fue el dirigente estatal, Erick Reyes León quien aseguró que deberán ser los involucrados quienes respondan por sus acciones, afirmando que el Gobierno estatal emanado de su partido no tolerará la corrupción.

"Deberán responder ellos… habrá que esperar. Me gustó mucho lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera, él no tolera la corrupción y la gobernadora tampoco. También me queda claro algo, que esos videos fueron en el pasado, hay una gran mentira no son del veintiuno son del año 2018 o anteriores cuando gobernaba el corrupto Alejandro Moreno Cárdenas…

Sobre si este caso responde a un tema electoral el dirigente estatal dijo que se trata de un distractor relacionado con el juicio de Genaro García Luna y los sobornos del narcotráfico dirigidos a Televisa y el Universal", comentó.

Morena no aceptará acciones de corrupción Foto: Especial

Sobre el caso específico del ex senador priista, Raúl Pozos que en 2020 abandonó al tricolor para unirse a Morena, Reyes León fue enfático en que deberá responder él mismo por sus presuntos actos de corrupción. Sobre la pregunta expresa de si el dinero era para apoyar a la población como aseguró el ahora secretario de educación estatal, respondió:

"Yo no puedo decir si se justifica o no, él es el del video, él tendrá que salir a responder. Lo que sí les digo que en Morena es no robar, no mentir, no traicionar, y si están estos compañeros ahora acá con nosotros el requisito es ese. Layda nunca soportaría casos como esos en este nuevo gobierno". afirmó

De la misma forma se refirió sobre el caso del jefe de la oficina de la gobernadora, Armando Toledo Jamit, sobre quien respondió que fue secretario de desarrollo rural con Alejandro Moreno. Por último pidió tomar en cuenta las fechas en las que fueron grabados los videos y el cargo en los que se desempeñaban los funcionarios hoy señalados

