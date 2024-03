Guardia Nacional ya brinda seguridad a dos candidatos en Chiapas ante amenazas en El proceso electoral 2024

Dos candidatos en Chiapas de la Coalición Fuerza y Corazón por México y Chiapas; conformado por el PRI-PAN-PRD, ya cuentan con escolta de la Guardia Nacional que solicitaron ante el Instituto Nacional Electoral por amenazas que han recibido en este proceso electoral 2024.

Hace una semana los candidatos metieron sus solicitudes ante el órgano electoral y fue este miércoles que enviaron a los elementos castrenses para que les brinden seguridad personalizada.

Sigue leyendo:

Candidato de Matamoros amenaza a Morenistas

Guillermo Santiago perfila llevar propuestas a 10 mil hogares de Chiapas para consolidar Plan C

"Ahorita tenemos un protocolo personalizado"

Olga Luz Espinosa Morales, Precandidata a la Gubernatura de Chiapas por la Coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, dijo que su solicitud fue aceptada por lo que le enviaron la seguridad correspondiente.

"Ahorita tenemos un protocolo personalizado los compañeros de la Guardia Nacional que son chicos y chicas de la Guardia Nacional nos están acompañando a donde vamos me acompañan si voy a una reunión ellos me acompañan están aquí en la casa de campaña a donde quiera que voy me están acompañando es personalizado".

La precandidata dijo que en un inicio de la solicitud no había recibido amenazas alguna, sin embargo a través de sus redes sociales su equipo de campaña detectó un mensaje que los puso en alerta.

Se han reportado dos homicidios relacionados a cargos públicos

"Hay algunos mensajes que le causan ruido al equipo por ejemplo hay un mensaje que lo relacionan tu empiezas a investigar en las redes y de pronto es un candidato de Morena un familiar de un candidato de Morena a un municipio a municipio x y que de pronto te ponga no me conoces y no te conozco pero donde te encuentre vas a saber de mi y no te va gustar entonces en un estado que está tan convulsionado que hay violencia pues ya no dejas pasar un mensaje de este tipo".

Desde el año pasado a la fecha se han registrado en Chiapas seis ataques a aspirantes a algún puesto de elección popular, de los cuales dos han sido asesinados.

srgc