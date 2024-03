Brugada plantea impulsar a mujeres empresarias con compras de gobierno y fondo para emprendedoras

Para apoyar a mujeres empresarias de la Ciudad de México, la candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición Seguimos Haciendo Historia, Clara Brugada, anunció que "un porcentaje de las compras del gobierno será destinado para empresas lideradas por mujeres".

Asimismo, señaló que habrá un fondo, aunque sin especificar recursos, para apoyar a mujeres emprendedoras y promoverá la certificación para las empresas en igualdad de género.

“Por el bien de todos, primero la prosperidad de las mujeres. Sin autonomía económica no hay avances en la igualdad de género, así que vamos a apoyar para que tengamos el desarrollo económico a favor de las mujeres”, señaló.

Va contra "techo de cristal"

Foto: Leslie Pérez @hoysololeslie

Durante un Encuentro con Mujeres Jefas de Empresas, la exalcaldesa de Iztapalapa dejó en claro que “queremos una ciudad, queremos un país donde no haya techos de cristal, ni escaleras resbaladizas, ni pisos pegajosos para las mujeres”, y es que expresó se deben garantizar “las condiciones para seguir avanzando”.

Destacó que “hay brechas salariales entre hombre y mujeres porque las mujeres están atadas a la tarea de los cuidados”.

Creo el problema básico tiene que ver con ese mandato social de que debemos permanecer en casa solamente, cuidando y haciendo la tarea de los cuidados.

Por eso, dijo que se debe impulsar un Sistema Público de Cuidados, que consiste en la revalorización, la redistribución y repensar la ciudad.

Sé comprometió a “repensar la ciudad con infraestructura pública que permita que las mujeres puedan generar las condiciones y dejar esas cuatro paredes para hacer otras cosas”.

Algunos programas serán los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, creación de Utopías, centros de rehabilitación, entre otros.

Va por ciudad de clases medias

Fotos:Alfredo Pelcastre @pelcastrephoto

Previamente, Clara Brugada, dejó en claro que no quiere que en la capital haya pobres, por lo que impulsará “una ciudad de clases medias”.

Lo anterior, dijo a través de impulsar mejores salarios y condiciones laborales, “y eso está siendo a nivel nacional, incluso sacando a millones de personas de la pobreza”.

“Eso significa que queremos que la población deje de ser pobre, queremos que no haya tantas desigualdades, queremos que las periferias no estén abandonadas de servicios públicos y que tengamos una calidad de vida que pueda ayudar a que todos tengan los vitales servicios”, apuntó.

Promete transformación en Benito Juárez

Frente al primer edificio obtenido como reparación del daño por la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, ubicado en Insurgentes Sur 1774, Brugada Molina señaló que los habitantes de esta demarcación “están indignados” por la falta de servicios como el agua; “hay muchos proyectos inmobiliarios que no están regularizados, que no se hicieron bajo las normas, que están quitando agua”.

Reconoció que si bien la gente de esta zona tiene “cierto nivel económico”, también hay muchos adultos mayores y población joven, a quienes les beneficiará la contracción de Utopías.

"Entonces, iluminación, movilidad, vamos a lograr transformar el espacio público, las avenidas, vamos también a buscar que no haya corrupción. Hay gentrificación en la Benito Juárez, entonces todo eso tenemos que ir equilibrando y tenemos que ir haciendo una ciudad que no expulse a sus habitantes, que reforcemos, hay muchos lugares que tenemos que mejorar su vivienda y lo vamos a hacer. Entonces sí hay un gran plan para la población de las clases medias que ya están y que vamos a mejorar”, apuntó.

Va por desaparecer "cártel inmobiliario"

Foto: Cinthya Stettin

Insistió en que su meta es lograr la desaparición del denominado “cártel Inmobiliario” y lo logrará ganar la Ciudad de México el próximo 2 de junio. Destacó que la oposición construye “para hacerse ricos”, mientras “nosotros construimos para enriquecer la ciudad y su gente”.

Esa es la diferencia. Ellos quieren gobernar para hacer negocio. Ellos no tienen proyectos tienen intereses. Ellos no tienen programa de gobierno tienen proyectos que tratan de convertirlo en negocios, nosotros queremos que florezcan los negocios en la gente que sea una ciudad con mucha con mucho trabajo para generar ingresos y con mucho desarrollo y crecimiento económico.

Manifestó que su contrincante, Santiago Taboada busca una “ciudad donde reine el cartel inmobiliario y nosotros queremos justicia”.

Revisa datos de investigaciones por corrupción inmobiliaria

Dio a conocer algunos datos de las autoridades sobre investigaciones de la Fiscalía General de Justicia capitalina como son: hay 11 carpetas con un monto aproximado de 487 millones de pesos involucrados en corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, 12 prisiones preventivas, 31 vinculación a proceso y 10 inmuebles entregados a las autoridades.

“Su población tiene todos mis respetos, el gobierno de la Benito Juárez no es un gobierno honesto, no es un gobierno democrático y no es un gobierno transparente. Entonces con qué tablas, con qué credenciales quiere (Santiago Taboada) ser Jefe de gobierno cuando han sumido en la corrupción a esta alcaldía”, concluyó.

En el evento estuvo presente la candidata al Senado de la República, Ernestina Godoy, quien dijo que el cartel inmobiliario no es un invento ni es una persecución política, ya que hay pruebas palpables de la corrupción entre funcionarios y desarrolladores inmobiliarios.

¿Cuál es la agenda de Clara Brugada este miércoles 6 de marzo?

Foto: Especial

Clara Brugada, candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición “Juntos hacemos historia”, conformada por los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encabeza diversas actividades en la capital para dar a conocer su proyecto.

11:00 horas. “Juntos derrotaremos al Cártel Inmobiliario”.

Lugar: Insurgentes Sur 1774, Colonia Florida. Álvaro Obregón.

14:00 horas. Foro: Mujeres por la Ciudad: Construyendo la agenda 24-30, evento que reúne a más de 10 asociaciones de negocios para proponer la agenda que contribuya a cerrar la brecha de desigualdad.

Lugar: Hotel Fiesta Americana de Reforma (Reforma 80, Col Juárez)

16:00 horas. Asamblea Territorial en Benito Juárez.

Lugar: Parque Las Américas, Diagonal San Antonio 1737, Narvarte Oriente.

17:30 horas. Asamblea Territorial en Cuauhtémoc.

Lugar: Kiosco Morisco. Jaime Torres Bodet 152, Santa María la Ribera.

19:30 horas. Asamblea Territorial en Azcapotzalco.

Lugar: Parque República Democrática de Alemania. Calle Central Sur esq. Calle 19, Colonia Pro Hogar.