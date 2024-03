Manlio Fabio Beltrones sobre su candidatura al Senado: "Es de mi interés estar presente cuando se discutan las reformas que debe vivir este país"

Manlio Fabio Beltrones, candidato al Senado de la República reveló que decidió postularse para la Cámara alta porque las cosas no iban bien y que además le interesa estar presente cuando se discutan las reformas prioritarias ara México, en entrevista con Salvador García Soto para "De Primera" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

"Es de mi interés estar presente cuando se discutan las reformas que debe vivir este país", afirmo Manlio Fabio Beltrones.

Aseveró que no le interesa ser coordinador de su bancada sino ayudar al país a que se hagan los cambios que se necesitan para mejorar y confesó que fue lo que hizo que se postulara para el Senado por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Cualquiera que esta viendo que las cosas no van bien quisiera intervenir para ver si se pueden mejorar", señaló Manlio Fabio Beltrones.

"va uno recorriendo pueblo tras pueblo y la queja es constante", sentenció Manlio Fabio Beltrones. Foto: Facebook Manlio Fabio Beltrones Rivera

Manlio Fabio Beltrones lamentó que en la actualidad el Congreso "mayoritariamente sea dominado por una sola persona que es el Ejecutivo" y que eso fue una de las situaciones que lo impulsó a regresar al Senado como abanderado del partido tricolor.

"Lily Téllez es una mujer de valor y de valores, creo que podemos hacer una buena combinación en la oferta que le estamos haciendo a los sonorenses", sostuvo Manlio Fabio Beltrones.

El exgobernador de Sonora afirmo que "hay mucha inconformidad de la gente sobre lo que está sucediendo" , sobre las encuestas que darían preferencia a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez enfatizó que está convencido de que los números van a cerrarse y que la oferta de cada candidato va a contar mucho por lo que hasta ahorita no hay nada para nadie.

Manlio Fabio Beltrones se reúne con la ciudadanía para escuchar sus peticiones Foto: Facebook Manlio Fabio Beltrones Rivera

"El Sistema de Salud es un desastre": Manlio Fabio Beltrones

Manlio Fabio Beltrones criticó que el Sistema de Seguridad Pública está en la quiebra y que el Sistema de Salud es un desastre "va uno recorriendo pueblo tras pueblo y la queja es constante", preciso que además de mala atención médica no hay medicinas.

Manlio Fabio Beltrones asegura que harán de Sonora un estado más seguro

Sobre lo dicho por el gobernador Alfonso Durazo de que la inseguridad no es tan grave en el estado de Sonora refutó "¿no es tan grave el tener la tercera ciudad con mayor violencia en el mundo como es Ciudad Obregón? eso no lo podemos normalizar, decir que no es tan grave".

"Uno de los puntos más delicados y que ha surgido en este andar por Sonora es el de la Seguridad Pública, la seguridad que perdimos y tenemos que rescatar", sentenció Manlio Fabio Beltrones.