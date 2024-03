“Vienen los 60 días más importantes de la campaña”, dice Taboada en Iztacalco y Xochimilco

El aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, acompañó este domingo a Daniel Ordoñez y a Gabriel del Monte Rosales, candidatos a la alcaldía Iztacalco y Xochimilco, respectivamente, por la coalición PAN-PRI-PRD.

Desde la calle Plaza Benito Juárez, a un costado de la explanada de la alcaldía, la cual se le negó al aspirante Ordoñez, hizo un llamado a mujeres y jóvenes para que se unan a su movimiento por el rescate de Iztacalco, territorio que lleva “21 años bajo la sombra de un grupo político que quedó putrefacto tras tanto tiempo enquistado en el poder”.

Daniel Ordoñez, candidato a la alcaldía de Iztacalco

“Conmigo no va a ser requisito que sean de un partido para gobernar; conmigo basta que tengan capacidad y deseo de servir, porque la capacidad y los colores no definen a las personas. Nadie es bueno por ser rojo, azul o amarillo, nadie es malo por ser guinda, los colores no definen las capacidades. Quiero a los que traigan ideas y proyectos, quiero a los que quieran servir a Iztacalco”, dijo Daniel Ordóñez ante cientos de simpatizantes.

Por su parte, Santiago Taboada denunció que al aspirante por la alcaldía de Iztacalco se le haya negado el espacio de la explanada para hacer su acto de campaña y aseguró que Morena en la capital “está asustado” por perder demarcaciones.

“Iztacalco merece seguridad y que no estén batallando con el agua que quienes tengan el seguro popular lo recuperen y que las mujeres de agua tengan un salario rosa, merece más y por eso estoy respaldando y estoy seguro de que mi amigo será el próximo alcalde, debimos haber estado allá, donde le negaron a Daniel poner su espacio para hacer campaña y tendremos las calles como una opción para demostrarles que vamos a ganar”.

Reiteró que en ambas alcaldías el salario rosa, así como “las 5 de Taboada” en temas de seguridad, salud, educación y apoyo a las mujeres, principalmente, será. Impulsadas en dichas alcaldías en caso de que la coalición llegue a ganarlas en las elecciones del 2 de junio.

“Vamos a ganar la jefatura de gobierno y le vamos a dar a Iztacalco el apoyo para que sea un lugar más seguro y que nadie pierda la vida por coladeras rotas, quiero decirte Daniel y a todos, viene los 60 días más importantes donde tenemos que caminar y convencer, el cambio ya nadie lo va a detener, necesitamos que todos y que todas hagan ese gran esfuerzo”, dijo.

Gabriel del Monte, candidato a la alcaldía de Xochimilco

En Xochimilco agregó que Gabriel del Monte será apoyado con el mismo programa de las “5 de Taboada para hacer de Xochimilco un mejor lugar”.

Dijo que el tema principal a atender en dicha demarcación es la seguridad para los pobladores de Xochimilco, y que esta mejore para atraer turistas, dijo también que atenderá la crisis hídrica en esta parte de la ciudad.

Agregó que regresará el programa de “médico en tu casa”, además de que en Xochimilco habrá una línea de metro en Xochimilco en caso de que gane Gabriel del Monte las elecciones.

“Empezaremos con la seguridad, vamos a regresarle la tranquilidad a Xochimilco, necesitamos que sea ese lugar para las familias y a quienes lo visitan porque recibe a muchos turistas y quieren visitar la parte más bonita de la ciudad. Vamos por la segunda de Taboada, vamos a darle a Xochimilco y todos los proyectos que se hagan en pueblos originarios y pueblos se van a consultar”, dijo.