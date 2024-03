Eduardo Ramírez, candidato a gobernador de Chiapas, propone una frontera sur próspera

Este domingo Eduardo Ramírez Aguilar, candidato a gobernador de Chiapas por la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Chiapas", arrancó su campaña en el municipio de La Trinitaria, Chiapas.

Entre militantes, familiares y políticos, el candidato propuso una frontera sur próspera con inversiones extranjeras, donde no se paguen impuestos y se tengan empleos para beneficio de la población.

Yo aspiro a que no haya migrantes que se tengan que ir a Estados Unidos… son 18 municipios de la frontera sur y daremos el paso para que vean a México. Voy a trabajar para que el próximo gobierno que va encabezar la doctora Claudia Sheinbaum pasando el 2 de junio vayamos a Estados Unidos y otras potencias que traigan inversiones a la frontera sur y que estén libres de impuestos, que no se pague el IVA que sea tasa cero, que los municipios nos den terrenos y contratar a los migrantes y que tengamos más y mejores oportunidades", agregó.

Así mismo pidió a las candidatas de la oposición Olga Luz Espinosa Morales, de la coalición “Fuerza y Corazón por Chiapas”; y a Karla Irasema Muñoz Balansar, de Movimiento Ciudadano; para que firmen un pacto de fraternidad y lograr que los chiapanecos acudan a votar de manera segura.

Durante su discurso también destacó que la Cuarta Transformación es un partido de historia y personajes por lo que recordó a Flavio Guillén, quien fuera gobernador de Chiapas y parte importante de la Revolución Mexicana.

Así también recordó a dos de sus colaboradores que fallecieron, entre ellos el diputado Juan Pablo Montes de Oca, y dijo, que sin esa gente que lo apoya él no estaría en el lugar que hoy está.

He tenido grandes colaboradores, sin ellos no estaría parado, reconozco a Liliana Figueroa que falleció de cáncer y era mi coordinadora de comunicación, además hace cuatro días me llegó una noticia difícil, pero soy un hombre con sentimientos, se me adelantó mi amigo de mil batallas Juan Pablo Montes de Oca. Sabré honrar su memoria y justicia para el pueblo y seguridad para nuestras familias, así como mejores oportunidades. Este momento no es para voltear a ver qué viene sino para ver lo que vamos a hacer, se construye Chiapas de la mano del pueblo con todos".