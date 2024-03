Pablo Lemus concluye su gira por municipios costeros de Jalisco

La educación ha retrocedido 12 años en cinco años de gobierno morenista, mientras que el campo mexicano también quedó en el abandono, aseveró ante vallartenses, el candidato emecista al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, al tiempo de comprometerse a revitalizar el sector agropecuario dando apoyos y créditos blandos a los productores.

“Equivocadamente se piensa en Puerto Vallarta sólo en la parte turística, que evidentemente tiene la mayor fortaleza económica del municipio, pero existen muchas otras actividades importantísimas como la producción del campo… Ya no hay apoyos de ningún tipo, todos se cancelaron. En la Secretaría de Agricultura bajaron la cortina, desaparecieron la Financiera Rural, no hay créditos, no hay nada. ¿Qué tenemos que hacer en Jalisco? Nuestra chamba. El Gobierno de Jalisco ha entrado a ayudar”, enfatizó.

Pablo Lemus recorre una decena de municipios

El programa de maquinaria (para el campo) tiene que seguir y se tiene que modernizar, destacó el candidato emecista. FOTO: Especial

Pablo Lemus recorrió esta semana casi una decena de municipios desde Costalegre hasta Puerto Vallarta y aseguró que regresará para dialogar con productores de sandía, calabaza, chía, mango de la región con el propósito de conocer las necesidades específicas y diseñar políticas públicas apegadas a la realidad.

“Sus necesidades son diferentes, necesitamos escucharlos y construir las alternativas. El programa de maquinaria (para el campo) tiene que seguir y se tiene que modernizar…Tenemos que saber cómo lo vamos a hacer, qué hacer, qué necesita. Cada una de las regiones tiene necesidades diametralmente distintas, no es lo mismo en el Norte, Puerto Vallarta, los Altos de Jalisco”.

Lemus adelantó que habrá un programa especial destinado a cubrir parte del costo de la energía en beneficio de productores ganaderos. FOTO: Especial

Lemus adelantó que habrá un programa especial destinado a cubrir parte del costo de la energía en beneficio de productores ganaderos, que alivie sus cargas financieras y les permita ser más competitivos en el mercado local, nacional y de exportación. También prometió fortalecer el Fondo Estatal de Apoyo a los Sectores Rural, Agropecuario, Forestal y Pesquero.

“Ese fideicomiso vale hoy 120 millones de pesos, nosotros los vamos a incrementar el próximo año 2025, para que tenga 200 millones y poder apoyar a los productores de maíz”.

Se planea además la renovación total de la red carretera estatal para facilitar el transporte de productos agrícolas y ganaderos, dijo Lemus.

