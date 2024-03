Claudia Sheinbaum aclara la labor que tendrá Leonel Cota en su equipo

Luego de ser cuestionada sobre la renuncia de Leonel Cota a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, respondió cuál sería la labor de este en su equipo.

“Leonel (Cota) se integra a apoyarnos en distintas regiones del país, a apoyar en el proceso organizativo, Leonel Cota es de primera”, indicó la abanderada de Morena.

Es importante destacar que el titular de Segalmex renunció a su cargo la tarde del martes 26 de marzo, en donde expresó que iba a sumarse al equipo de la candidata a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Leonel Cota busca a Claudia Sheinbaum para unirse a su equipo

Durante la conferencia de prensa en Puerto Escondido Oaxaca, la Dra. Sheinbaum indicó que Leonel Cota le había solicitado unirse a su equipo, con el fin de sumarse a su equipo para darle la continuidad a la transformación.

“Desde hace tiempo ya me había buscado y me había dicho: “Oye, me quiero ir a la campaña” y finalmente, ahora, ha cerrado una parte de su proceso en el Gobierno y se integra con nosotros. Entonces, estamos contentos de que Leonel se integre; hay otros compañeros y compañeras también que están tomando actividades importantes”, indicó Claudia Sheinbaum.