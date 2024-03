Claudia Sheinbaum pide a Javier Milei, presidente de Argentina tener respeto a AMLO

En conferencia de prensa en Puerto Escondido, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, pidió respeto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrado, tras las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei.

“Pedimos que haya respeto para el presidente (López Obrador), pero lo que está en el fondo son los proyectos, por eso es lo que hay que reivindicar, más allá de cualquier cosas”, resaltó la Dra. Sheinbaum.

Es importante recordar que en una entrevista el presidente Milei calificó de “ignorante” a AMLO. “Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece” señaló Javier Milei.

AMLO le entregó el bastón de mando a Sheinbaum de la 4T. Foto: Cortesía

Claudia Sheinbaum señala que hay dos proyectos de nación

Durante su encuentro con medios de comunicación, Claudia Sheinbaum señaló que tanto en México como en Argentina actualmente hay dos proyectos de nación distintos; y en el caso de donde ella quiere gobernar se destaca por ser humanista, y que ha dado resultados en economía, ya que ha disminuido la pobreza y desigualdades.

“Con todo respeto al pueblo de argentina y al presidente Milei, que fue electo por el pueblo de argentina, él representa un proyecto que es la reivindicación como él lo ha dicho, ya ni del neoliberalismo sino del liberalismo económico extremo. Él no considera que el estado debe regir el desarrollo de la economía, él no considera que la educación, la salud sea un derecho, él considera que el espacio de libertad es el mercado; y nosotros siempre hemos dicho cómo va a ser espacio de libertad del mercado cuando tienes salarios que no te alcanza para comer”, resaltó Claudia Sheinbaum.