Claudia Sheinbaum prevé convertir a México en referente en investigación médica

Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó el proyecto “República Sana”, el cual se relaciona con el fortalecimiento de la investigación médica vinculada con el desarrollo industrial en el país para atender a todos los ciudadanos.

En ese sentido, la exmandataria capitalina resaltó que en México se cuenta con investigadores e investigadores con trayectoria reconocida a nivel internacional y lo que se necesita es darles mayor impulso para que sigan creando soluciones a diversas problemáticas.

La candidata de Morena busca otorgar mejores herramientas a los médicos Foto: Archivo

Claudia Sheinbaum reunió a especialistas en diversas materias de la salud, encabezados por David Kershenobich para que formaran diversos foros alrededor del país y recopilaran los puntos más importantes para integrarlo a su reciente proyecto y así fortalecer el sistema de salud.

¿Cuáles son los puntos esenciales de República Sana?

A través de su cuenta de TikTok, Claudia Sheinbaum, compartió los puntos que integran su plan para potenciar la industria médica en el país, los cuales son:

Distribución de funciones y coordinación entre las instituciones públicas de salud

Fortalecimiento del sistema de salud

Prevención de la salud

Uso de la tecnología

Política industrial y de salud

Formación del personal médico

La candidata reiteró que van a impulsar un mejor sistema de salud pública para el bienestar y que dicho tema será uno de los elementos centrales de la política en su sexenio en caso de ganar las elecciones.

“No se trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud o del viejo seguro popular, que no solamente no sólo no resolvió los problemas, sino que generó enormes corrupciones en distintas entidades de la República, sino de desde lo avanzado hasta ahora, a partir de ahí, para consolidar un sistema nacional de salud para el bienestar”, finalizó