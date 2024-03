Claudia Sheinbaum niega tener desacuerdos con empresarios

Luego de ser cuestionada por su relación con los empresarios, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, negó tener desacuerdos con ellos.

“Yo no veo esto que me dices de que los empresarios estén en contra de nuestra, para nada. Me he reunido con muchísimas cámaras empresariales, con empresarios en los estados”, resaltó la Dra. Sheinbaum.

Asimismo, la abanderada de Morena dijo que su visión ha sido respaldada por los empresarios. “Esta visión de prosperidad compartida la compartimos porque se han dado cuenta que el impulsar la economía desde abajo, que potenciar el mercado interno a partir de mayor incremento salarial, de los programas sociales, que son programas sociales electorales sino derechos, ha beneficiado a todos y a todas”, comentó la candidata a la presidencia por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo.

Sheinbaum presenta su "República Sana". Foto: Facebook Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum promete trabajar de la mano con el sector empresarial

De acuerdo con su texto “100 Pasos para la Transformación”, Claudia Sheinbaum trabajará de la mano con el sector empresarial, pero enfocado principalmente en el beneficio de las mexicanas y mexicanos.

Por ejemplo, seguirá aumentado el salario mínimo, en acuerdo con el sector empresarial, en este sentido, los va a convencer de que el salario mínimo debe llegar a 2.5 canastas básicas diarias.

Asimismo, se compromete a hacer polos de desarrollo para el famoso nearshoring, pero siempre y cuando con salarios competitivos para que las personas puedan acceder a sus derechos laborales y con vivienda.