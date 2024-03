Anuncia Pablo Lemus reactivación del Aeropuerto de Lagos de Moreno

Para presentar y dialogar estrategias de infraestructura para el fortalecimiento económico y la reactivación de la región de los Altos de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, Candidato a la Gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, se reunió con empresarios de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz.



Durante su segundo día de actividades en su gira por esta región, Lemus Navarro explicó dos proyectos fundamentales de infraestructura de comunicaciones, uno de ellos es la reactivación del Aeropuerto de Lagos de Moreno y conexión ferroviaria de “La Chona”.

Sigue leyendo:

"A partir de hoy me va a conocer México": Jorge Álvarez Máynez

Arropado de la militancia naranja, Pablo Lemus inicia su campaña en Zapopan

Lemus Navarro consideró que esta iniciativa representa un paso crucial

La reactivación del Aeropuerto de Lagos de Moreno no solo potenciará el movimiento de carga y pasajeros, sino que también abrirá nuevas oportunidades para el crecimiento empresarial en la región.



“El movimiento de mercancías y el movimiento de pasajeros tienen que hacerse desde aquí, desde Lagos de Moreno”, señaló el Candidato a la Gubernatura de Jalisco.



Lemus Navarro consideró que esta iniciativa representa un paso crucial para fortalecer la economía local y posicionar a Jalisco como un polo de desarrollo en el ámbito aeroportuario.



Por otro lado, propone concretar la conexión ferroviaria de “La Chona”, para facilitar el transporte de mercancías y promover la integración económica entre diversos municipios.



Con este proyecto estratégico, dijo Pablo Lemus, también se impulsará la competitividad de Jalisco a nivel nacional e internacional, fomentando la inversión y el crecimiento sostenible.



Posteriormente Pablo Lemus sostuvo un encuentro con productores lecheros en el que reconoció a Jalisco como el principal productor de leche a nivel nacional, por lo que destacó la necesidad de que el estado esté debidamente representado en el Consejo de Administración de Liconsa, esto es, en la toma de las decisiones a nivel nacional sobre el sector lácteo.



“Si Jalisco es el productor más importante de leche a nivel nacional, uno no entiende porqué Liconsa le quitó el lugar en la mesa nacional (...) ¿Cómo un Gobernador se va a lavar las manos? Un Gobernador, aunque no sea su responsabilidad directa, tiene que gestionar, tiene que estar presente y cuenten conmigo de que yo voy a luchar y a gestionar por ese asiento de Jalisco en la mesa nacional de Liconsa”, sentenció Lemus Navarro.



El candidato también anunció que promoverá que todos los productos lácteos adquiridos por el Gobierno del Estado sean etiquetados como productos originarios de Jalisco.



Este compromiso busca fortalecer la economía local y promover el consumo de productos locales entre la población jalisciense.



Además, el Candidato resaltó la importancia de la capacitación técnica para los productores, señalando que no solo se trata de producir más, sino también de incrementar la rentabilidad y mejorar la calidad de vida de las familias en el campo.



En este sentido se comprometió a impulsar programas de capacitación técnica que permitan a los productores mejorar su rentabilidad, además asumió el compromiso de establecer un fondo de 50 millones de pesos para apoyar a los productores lecheros.



Este fondo, que estará disponible en el primer año de gobierno, será administrado de manera transparente y con la participación de los propios productores.



Lemus Navarro aseguró que será el sector lechero quien decida el destino de estos recursos, esto es, en qué condiciones y en qué plazos, garantizando así un apoyo efectivo y adaptado a las necesidades reales del sector.



Mirza Flores, Candidata naranja al Senado de la República por Jalisco, refirió que las iniciativas propuestas por Pablo Lemus requieren respaldo y trabajo en equipo, por lo que refrendó su ímpetu para ganar la próxima elección y servir a las y los jaliscienses.



Las reuniones con empresarios, productores lecheros y ganaderos en Lagos de Moreno fueron espacios de diálogo y colaboración para nutrir sus compromisos de gobierno.



Pablo Lemus Navarro reafirmó su voluntad de trabajar en conjunto con estos sectores para construir un futuro próspero para todas y todos los jaliscienses.



En estos encuentros también participaron Tecutli Gómez, Candidato a Diputado Federal por el Distrito 2; Adalberto Velazco, Presidente de la Unión Ganadera Regional; David Garcías, productor de leche de Encarnación de Díaz; Jairo Muñoz, Presidente de la Asociación Ganadera Lagos de Moreno; entre otros.

srgc