Tunden a candidato a diputado federal por montar un poni durante acto de campaña

Un video publicado en redes sociales por Esteban Abraham Macari, candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional en Yucatán, causó indignación, pues en él aparece trasladándose a un evento de campaña sobre un poni, que avanza con dificultad, lo cual ha sido señalado por usuarios de redes sociales como un acto de "maltrato animal".

El clip fue publicado por el propio aspirante a una diputación federal el pasado 7 de marzo en su cuenta de Facebook, en la que comparte material audiovisual sobre su campaña.

Sigue leyendo:

Con Renán Barrera toca doble en apoyos sociales para todo Yucatán

"Gubernatura yucateca será decidida aquí sin injerencias ni imposiciones centralistas": Renán Barrera

Elimina video de redes y hace privado su perfil

Foto: Especial

Hasta la mañana de este martes el video aún era visible en su cuenta, pero finalmente fue eliminado, así como una publicación del mismo día en la que se adelantaba a las críticas con un texto en el que decìa: “No puse el peso en el pony estaba yo parado antes de que empiecen a decirme de cosas jajajaj”.

Del mismo modo, el candidato panista cambió la privacidad de su perfil en Twitter para hacer sus publicaciones visibles únicamente para sus seguidores. A pesar de ello, ha recibido distintas quejas de parte de los internautas, quienes acusan que el acto realizado por el político es maltrato animal.

No es la primera polémica durante la campaña de Macari, cuya candidatura fue impugnada por Sigamos Haciendo Historia, debido a que fue registrado como candidato indígena. Al respecto, ha reconocido que aunque no pertenece a ninguna etnia por nacimiento, la comunidad de X-Panhatoro, de Tizimín, lo ha arropado, por lo que rechaza estar usurpando un lugar que no le corresponde.

¿Qué dicen las leyes de Yucatán sobre el maltrato animal?

Foto: Especial

Yucatán es uno de los estados del país en los que el delito de maltrato animal está tipificado. El Congreso local ha aprobado penas de tres meses a un año de prisión, así como de 50 a 100 días de multa para quienes cometan estos actos, aumentando hasta en una mitad si estos casos provocan una incapacidad parcial o total permanente al animal que la sufrió.