AMLO cumplió todos los compromisos que hizo antes de asumir el cargo, asegura Claudia Sheinbaum

Río Bravo, Tamaulipas.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió todos sus compromisos que hizo antes de asumir el cargo, aseguró la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien hizo un llamado a consolidar el movimiento de la Cuarta Transformación.

"Cumplió cada compromiso que hizo, en esta plaza, en otras plazas, en cada municipio del país. Ahora nos corresponde y digo nos corresponde a todos y todas, no sólo me corresponde a mí, nos corresponde a todos continuar con la Cuarta Transformación de la vida pública, que no haya regresiones, que no haya vueltas al pasado", aseguró en la Plaza Benito Juárez.

Sigue leyendo:

En Tamaulipas, Sheinbaum se compromete a disminuir las desapariciones en México

Claudia Sheinbaum: el Humanismo Mexicano no va en contra de los empresarios

Se cierra un ciclo, asegura

La abanderada de Morena, PT y PVEM destacó el momento que se vive actualmente y opinó se está cerrando un ciclo con la culminación del sexenio.

Es increíble el momento histórico que estamos viviendo. Se cierra un ciclo con nuestro Presidente, muchos años de lucha trabajando con él, desde antes del inicio de este siglo, muchos recientemente, otros más tiempo, cómo luchamos para que llegara el Presidente a este momento.

Claudia Sheinbaum enfatizó que no se arrepiente de haber apoyado la lucha de López Obrador para llegar a la Presidencia de la República en 2018.

"La verdad es que no nos arrepentimos de haberlo apoyado siempre, porque Andrés Manuel López Obrador es el mejor Presidente que ha tenido México en la época moderna o quizá en toda la historia. Un hombre que luchó, nunca se venció, nunca se arrodilló frente el poderoso, nunca se quebró, llegó a la Presidencia y es un Presidente del pueblo y para el pueblo", aseguró.

En el mitin, la aspirante presidencial también planteó sus propuestas para el proyecto 2024-2030.

Queremos fortalecer al INE para seguir consultando al pueblo, dice

Matamoros, Tamaulipas.- El segundo piso de la Cuarta Transformación tienen la intención de fortalecer el Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, durante un mitin, celebrado en la Plaza Principal Miguel Hidalgo de Matamoros, Tamaulipas, reiteró su apuesta por la democracia.

"Nosotros queremos que haya democracia en el país, bienestar, pero también democracia. Ya están diciendo que nosotros queremos desaparecer el INE, ¿han oído eso?, el INE no se toca y esas cosas. Nosotros queremos fortalecer al INE, que gaste menos, eso sí, porque gasta mucho, con salarios muy altos y demasiada burocracia, pero queremos fortalecerlos porque sea el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, porque vamos a seguir consultando al pueblo", dijo la morenista.

En el encuentro con la militancia, Sheinbaum planteó sus dos nuevas propuestas de programas sociales, como la beca para estudiantes de educación básica pública y el apoyo a mujeres de 60 a 64 años.

Remarca que en la 4T se utiliza el método de encuestas

Foto: Especial

Previamente, en una conferencia de prensa celebrada en Reynosa, la candidata presidencial recordó que en el movimiento se basan en las encuestas para definir a los aspirantes a cargos de elección popular. Incluso, recordó que ella fue elegida con este método.

"Si yo no fui decidida por dedazo, sino por una encuesta nacional, pues igual en el caso de Reynosa, se decide por lo que opina la ciudadanía, se puede equivocar la ciudadanía, se puede equivocar el pueblo, pero es lo mejor que podemos hacer", dijo en respuesta a la polémica que hay entorno a Carlos Peña, quien fue elegido para dicha ciudad.