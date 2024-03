Xóchitl Gálvez pide a empresarios hacer campaña por ella y convencer a empleados o "nos lleva el carajo"

Xóchitl Gálvez exhortó a los empresarios a que pierdan el miedo, se separen de sus empresas por dos meses y la apoyen haciendo campaña, convenciendo a sus empleados y a otras personas de la comunidad para apoyarla en las elecciones federales del próximo 2 de junio, porque de lo contrario “nos lleva el carajo”.

Al participar en “Los Diálogos por la Democracia: Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo”, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la abanderada presidencial de Fuerza y Corazón por México, les pidió “ponerse las pilas" y jugársela con ella.

“Yo me estoy jugando todo, me pude haber quedado en mi zona de comfort como empresaria, hacer dinero, estar tranquila y decidí dar la pelea por ustedes, por sus hijos, por su familia, así es que los necesito. Sepárense dos meses de sus empresas y pónganse a hacer campaña, convenzan a sus empleados, convenzan a la gente de la comunidad, no hay mañana. O autoritarismo o democracia, o combustóleo o energías limpias; o educación para el trabajo o la asistencia de por vida. Yo creo que podemos construir ese país que soñamos pero los necesito no timoratos, no miedosos, pierdan el miedo o nos lleva el carajo", comentó.

Sigue leyendo:

Xóchitl Gálvez pide desde 10 pesos a simpatizantes para pintar bardas y colocar espectaculares

Xóchitl Gálvez promete desmilitarizar el país y que Ejército recupere territorios controlados por el crimen

Xóchitl Gálvez advierte que si alguien se “pasa de lanza” con las mujeres, se las va a ver con ella

Propone Poder Judicial elegido por organismos y universidades

Foto: Leslie Pérez

La senadora panista con licencia, quien aseguró que le tienen sin cuidado las encuestas porque aseguró que hay muchos indecisos y otros que pueden cambiar de opinión, también prometió acotar el poder presidencial, fortalecer la división de poderes y trabajar por la unidad nacional en caso de ganar los comicios federales del 2024.

He pensado en la posibilidad de acotar el poder del Presidente a través de los gobiernos de coalición, que el presidencialismo quede en el pasado y halla una enorme participación ciudadana.

Dijo que una forma de acotar el poder presidencial es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por organismos y Universidades, y no por el Jefe del Ejecutivo.

Foto: Leslie Pérez

“Cómo hacerle para que sean los organismos académicos y las universidades, por ejemplo las que propongan las ternas de los ministros de la Corte, que el Presidente las valide, me parece bien, que no se cuele, digo, de repente se cuela cada cosa que pa’ que les cuento, como senadora me tocó verlo”, comentó.

En este marco habló de la inseguridad , la educación, programas sociales y criticó las obras que realizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que no han servido a la gente por lo que seguro que en su administración, las obras faraónicas que llevará a cabo se concentrarán en hospitales y escuelas.

¿Cuáles son las actividades de Xóchitl Gálvez este martes 19 de marzo?

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" conformada por los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), tiene tres eventos programados en la Ciudad de México este martes 19 de marzo, uno de ellos será reunirse con la comunidad científica y académica.

09:00 horas. Diálogos por la democracia, organizado por COPARMEX. Centro Asturiano de México. Calle Arquímedes 4, colonia Polanco, Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.