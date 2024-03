Clara Brugada garantizó el presupuesto para sus programas en CDMX: "no haré una propuesta que no voy a cumplir"

Clara Brugada, la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, participó en el primer debate Chilango como la representante de los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Durante más de una hora, dejó claras sus propuestas para la Ciudad de México.

En entrevista con El Heraldo de México aseguró que durante su posicionamiento hizo más de 50 propuestas para la ciudad en el tema de Bienestar, Economía, Movilidad, Educación, entre otros puntos que fueron parte de la discusión, y confirmó que se siente contenta, con una evaluación positiva.

Sigue leyendo: Primer debate: estas son las propuestas de Clara Brugada para la CDMX

Ante las cámaras del Heraldo Televisión, habló un poco más sobre la pregunta que se hizo durante el debate acerca del presupuesto que utilizarán, y de dónde serán financiadas todas las propuestas que lanzaron, por ejemplo, la ampliación de los programas sociales o de las becas para la juventud. dijo que los recursos están asegurados y no debe haber preocupaciones.

"Tengo un tema que es muy importante, la pensión o el programa de mi beca para empezar, se lo llevará Claudia Sheinbaum, eso garantiza tener un espacio, y nos permite tener condiciones para financiar los recursos. Yo soy muy responsable, no haré una propuesta que no voy a cumplir ni tenga garantizados los recursos", informó.

Por otra parte, dijo que cada uno de estos programas estarán "sin aumentar impuestos, sin endeudar la ciudad, solo con el excelente manejo de finanzas que ha hecho este gobierno. Voy a desglosar estas propuestas cada semana y ahí podremos hablar a detalle de cada una de ellas".

También surgió la pregunta del problema del agua tanto en Iztapalapa como en toda la Ciudad, de hecho, una de las acusaciones que se lanzó en su contra durante el debate. Sin embargo, aseguró que si ella hubiera tenido en sus manos intervenir en el problema, hubiera sido lo primero que haría: "Las alcaldías no tienen atribución para resolver el tema del agua, eso lo sabe Taboada, pero hace la crítica con el objetivo de confundir a la gente".

"El agua se resuelve a nivel metropolitano y hay tres mujeres que lo vamos a hacer. La presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Delfina Gómez y tu servidora. Ya tenemos una propuesta que tiene que ver con recursos tanto federales como de ambas entidades para garantizar las fuentes de agua. Considero que el agua debe de construir una política de estado para que podamos infiltrar millones de litros de agua al subsuelo, año con año, durante 60 o 70 años para lograr el balance hídrico que no tenemos".

Por último, habló de su propuesta de eliminar el examen de COMIPEMS para que todos los estudiantes de México tengan oportunidad de estudiar la Preparatoria o la Universidad. Aseguró que si no hay la estructura suficiente, entonces hay que seguir construyendo tantas preparatorias como secundarias y tantas universidades como se requieran.

"Yo considero que no tiene que haber un examen de por medio para tener un sistema de garantizar que los estudiantes tengan un espacio. Tiene que haber otro sistema donde participen las universidades y preparatorias, entre otros actores educativos. Lo que me parece que provoca exclusión es un examen. Si tienen su certificado de secundaria, no tienen que hacer un examen extra".