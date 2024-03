Renán Barrera promete tratamientos especializados que exige la población trans

Por la mañana, el candidato del PAN, PRI y Panal, Renán Barrera Concha, se reunió con simpatizantes de la comunidad LGBTIQ+ a quienes manifestó todo su respaldo y, en el caso específico de las personas trans, se comprometió a impulsar los tratamientos especializados que solicitan.

Señaló que la visibilidad de la comunidad, la salud y el brindar tratamientos especializados, serán temas fundamentales que apoyará durante su gobierno.

Cientos de miembros de la comunidad presentes en el evento

"Requerimos que haya programas especiales de financiamiento para que puedan acceder a créditos que les permitan llevar a cabo sus actividades profesionales"

Créditos: Especial

"Quiero darle una mayor visibilidad a la población transgénero y el seguimiento de los tratamientos especializados que requieren. En mi gobierno esto será una realidad para todos ustedes" manifestó el candidato.

Por su parte la comunidad LGBTIQ+ reconoció al candidato como el que tiene mayor experiencia en temas de políticas públicas de diversidad, ya que como alcalde realizó diversos cambios en materia de reglamentación y la creación de espacios de expresión para la comunidad.

Cientos de miembros de la comunidad presentes en el evento, manifestaron su apoyo a las propuestas de gobierno de Renán Barrera, entre las que se mencionó la creación del Consejo Estatal Contra la Discriminación de la Diversidad, espacio de expresión y permanente diálogo entre la ciudadanía LGBTIQI+ y el gobernador, con el fin de garantizar que se cumplan los compromisos y el respeto y garantías de sus derechos humanos.

"Yo no creo en los extremos, ni en la polarización"

"Requerimos que haya programas especiales de financiamiento para que puedan acceder a créditos que les permitan llevar a cabo sus actividades profesionales, culturales y de difusión, por ello se creará un presupuesto específicos" afirmó el candidato.

Señaló que la principal responsabilidad de un gobierno es generar armonía y paz social no segmentar, ni clasificar. Indicó que como gobernante trabajará para todos y en unir a la sociedad.

"Yo no creo en los extremos, ni en la polarización, aquí todas, todos y todxs tienen derecho a expresarse y a conocer sus derechos. Nadie puede juzgar a nadie, ni sentirse con el derecho de estigmatizar a una persona porque no piense como él. En mi gobierno no habrá lugar para los extremistas" concluyó Barrera Concha.

srgc