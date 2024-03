"No voy a caer en triunfalismos": Renán Barrera

Al hacer un balance de los primeros días de su campaña, el candidato del PAN, PRI y Nueva Alianza a la gubernatura, Renán Barrera Concha, señaló que ante su avance en preferencia electoral no descarta que se intensifique la “guerra sucia” en su contra.

Indicó que debido a que no está “pegando el chicle” de sus adversarios de Morena en cuanto a la narrativa de la desigualdad en Yucatán, seguramente los ataques van a incrementar.

“Es el recurso que usan los adversarios cuando ven que no está pegando el mensaje o la narrativa que quieren impulsar”, señaló en rueda de prensa, en la que informó sobre las actividades en los 10 municipios que ha visitado.

En ese sentido, el panista sostuvo que el discurso que está empleando Morena de que en Yucatán aumentó la desigualdad es falso, ya que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado el avance en el desarrollo de la entidad en los últimos cinco años.

Por tal razón, apuntó, como “no pega el chicle” de Morena, en los próximos días crecerá la guerra sucia en su contra, sobre todo en las redes sociales, con una cantidad “impresionante de desinformación, fotos truquedas y declaraciones no hechas”

Barrera Concha, quien estuvo acompañado del diputado y vocero de su campaña, Elías Lixa Abimerhi, aprovechó para mandarle sus buenos deseos al candidato de Morena, Joaquín Díaz Mena, para que se recupere pronto y se integre a la campaña en la brevedad.

Agregó que las encuestas serias lo ponen arriba en la preferencia electoral, pero no caerá en exceso de confianza y no es triunfalista.

“Me ponen en una posición favorable, pero nunca he sido triunfalista, en otras campaña siempre he estado abajo, sé lo que se siente y lo que significa remontar, por eso el hecho de estar arriba no es producto de celebraciones ni exceso de confianza”, recalcó.

