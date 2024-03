Xóchitl Gálvez admite que "economía no se va a despetrolizar" y perfila buena capacidad en Dos Bocas

Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República por la coalición integrada por el PAN-PRI-PRD, estará de visita en la Ciudad de México este 11 de marzo.

La abanderada de la coalición "Fuerza y Corazón por México" tendrá dos eventos este día en la capital del país.

A las 10 de la mañana acudirá a la Firma de Compromiso Nacional por la Paz de la CEM con candidatos a la presidencia de la República.

La candidata presidencial por la alianza Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez Ruiz, aceptó que la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, tendrá una buena capacidad de refinación, por lo que la economía mexicana no se va a despetrolizar.

"El Presidente siempre se hace la 'vistima', perdón es broma. Siempre es el de los 15 años o el del bautizo. El Presidente quiere meterse a la elección y debatir conmigo. Al presidente no le importa que se muera la gente. Ojalá que Claudia Sheinbaum tome el control de la campaña y no solo sea el presidente", aseveró.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, la abanderada de oposición le respondió al presidente López Obrador que, de ganar las elecciones presidenciales el 2 de junio, su plan no es despedir a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero sí cerrar dos refinería para que dejen de contaminar.

"Si algún día va a jalar Dos Bocas, pues vamos a tener una buena capacidad de refinación ahí, y ahí sí tiene coquizadora. Lo que le diría al Presidente es que voy a abrir una refinería, la de Dos Bocas, porque esa me va a tocar a mi abrirla porque no creo que la termine en su administración por la incapacidad de planear bien una obra. No podemos hablar de petrolizar a la economía porque se ha petrolizado más", indicó.

Gálvez Ruiz acusó que en la actual administración se han despedido unos cinco mil trabajadores de Pemex por las perdidas económicas, por lo que propuso que se haga algo para evitar que desaparezca Pemex:

No quiero que se pierda dinero sino que se modernice y que produzcamos energía y combustibles limpios de manera económica y rentable.

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD planteó nuevos proyecto de energía, con el compromiso de que las personas tengan salud.

Xóchitl exige al PAN, PRI y PRD más "lana" para spots de radio y TV

Sobre los spots y dinero de partidos políticos para la campaña presidencial, Gálvez Ruiz exigió al PAN, PRI y PRD que le den más "lana" y le cedan más espacios en los spots para dar sus propuestas.

"Ojalá los partidos me den mas espacios y se den cuenta que el enemigo está bien cañón, porque yo no solo estoy peleando con la Sheinbaum, sino con el presidente, ojalá me cedan más tiempo en sus spots y su pauta para dar más propuestas. Ese es un llamado público que el hago a los partidos y más lana", aseveró.