Claudia Sheinbaum perfila su primera medida en caso de llegar a la Presidencia

El décimo día de la campaña por la Presidencia de la República, previo a la elección del 2 de junio de 2024, tiene como destino Puebla.

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, va a visitar tres distritos electorales federales.

Actividades de Claudia Sheinbaum para el domingo 10 de marzo

Pero primero tiene un encuentro con medios de comunicación en Tehuacán a las 10:30 horas.

Concluye la conferencia de prensa y se traslada al Zócalo de Tehuacán para el primer mitin a las 11:30 horas.

Le sigue una reunión con la militancia en Tepeaca a las 14 horas en el Zócalo de dicho municipio.

Por último, a las 17:30 horas, Claudia Sheinbaum cierra en el Parque Soria (Frente a la pirámide), en San Pedro Cholula.

Va Claudia Sheinbaum por 30 millones de votos

Tehuacán, Puebla.- Un total de 30 millones de votos o más en la elección presidencial del 2 de junio de 2024 es la meta para la Cuarta Transformación.

La candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó esa meta, en conferencia de prensa.

Nosotros queremos tener al menos los 30 millones de votos del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, aunque estamos trabajando para que sean todavía más de 30 millones de votos.

En la elección de 2018, el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo poco más de 30 millones de votos.

De acuerdo con la última actualización del Instituto Nacional Electoral, la lista nominal en el país es de 99 millones 23 mil 975 posibles votantes.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum destacó que el Plan C avanza de buena forma.

"Vamos muy bien para alcanzar el Plan C, hicimos una estrategia en donde, incluso en algunas entidades de la República vamos por los tres senadores. Es parte del Plan C para tener las dos terceras partes en el Senado", explicó la candidata.

En el caso de los 300 distritos electorales federales van en coalición, a excepción de poco más de 30 territorios.

"Ustedes saben que nosotros promovemos el voto casa por casa, al menos cientos, yo diría miles de voluntarios tocando cada por casa en todo el país", agregó.

Plantea impulso a seguridad

Puebla.- La candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de fortalecer a la Guardia Nacional y con ello evitar los robos con violencia en carreteras, así como mejorar las labores de investigación de la guardia para luchar contra la inseguridad, así como la coordinación entre dependencias.

En rueda de prensa previa a su primer evento en Tehuacán, dijo que buscará la construcción del Tren México-Puebla-Veracruz, así como dos carreteras: la de la caseta de Amozoc y la carretera de la Mixteca hacia Tehuacán, que viene desde la montaña de Guerrero.

Asimismo, comentó que uno de los grandes problemas con la escasez del agua es la privatización, ya que señala que la creencia de que el sector público no debía tener nada no es algo con lo que estén de acuerdo.

Destacó que, sin subir las tarifas, aumentó la recaudación en la Ciudad de México cuando era jefa de Gobierno, ya que eliminó las concesiones con privados. “Para el tema del agua y la seguridad, lo importante es contrarrestar la corrupción con el objetivo de que los recursos y la seguridad no se corrompan”.

Los candidatos al Senado de Morena-PT, Ignacio Mier y Liz Sánchez, acompañaron en su gira a Tehuacán a la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum.

Dijo que “voy a ser una aliada para las mujeres del país”, sobre las acciones afirmativas en favor de las mujeres. Aseguró que desde el día uno de su gobierno se enviarán iniciativas a la Cámara de Diputados.

Con información de Claudia Espinoza

A México le ha ido bien con el principio de primero los pobres

Foto: Antonio Nava

Tehuacán, Puebla.- Con el principio de la Cuarta Transformación que apunta a "por el bien de todos, primero los pobres", a México le ha ido bien, aseguró la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

En una asamblea informativa en el Parque Juárez, ante miles de simpatizantes, la aspirante al Ejecutivo federal reiteró que la prosperidad tiene que ser compartida en el país.

"No puede ser que unos sean prósperos y otros no. No puede ser que haya millones y millones de mexicanos y mexicanas en la pobreza Y la única manera de disminuir desigualdades es 'por el bien de todos, primero los pobres', pero además al país le ha ido bien con eso", afirmó la morenista.

En el evento, Claudia Sheinbaum compartió su visión de país, a través de las propuestas que ya planteó el 1 de marzo, en el arranque de la campaña por la Presidencia.

Por ejemplo, el regreso de las pensiones justas, que sufrieron con las reformas de las administraciones de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, así como otros planteamientos.

"Que regresen las pensiones dignas, justas, a los trabajadores de México, otras cosas que planteamos: que no haya maltrato a los animales, por ejemplo, y que quede en la Constitución. Que no regresen las privatizaciones, que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, que se fortalezca Pemex, que sigamos avanzando en las energías renovables", aseguró la candidata.

Más tarde, Sheinbaum estará en Tepeaca y San Pedro Cholula, como parte de su recorrido por el país.

Revela cuál será la primera medida de su gobierno

Foto: Especial

Tehuacán, Puebla.- En caso de llegar a la Presidencia de la República, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, informó cuál es la primera medida que llevará a cabo el 1 de octubre de 2024. En conferencia de prensa, la morenista aseguró que se trata de enviar una iniciativa de ley de igualdad sustantiva.

"La primera medida que haremos el 1 de octubre, es enviar una iniciativa de cambio constitucional, que reconozca la igualdad sustantiva de las mujeres y que reconozca, la Constitución, que las mujeres debemos vivir una vida libre de violencias y de ahí una serie de leyes que se derivan de esta reforma constitucional.

Ya existe que debe haber los mismos derechos entre mujeres y hombres. Nosotros hablamos de igualdad sustantiva que es mucho más completo y de ahí una serie de leyes.

Esto implicaría a trabajo igual, salario igual, ejemplificó Claudia Sheinbaum Pardo.

"Porque voy a ser la primera mujer presidenta, pero además voy a ser una mujer aliada de las mujeres en nuestro país. Por eso hablo de República de y para las mujeres, no solo, pero tiene que ser así", agregó.

Tehuacán, Puebla. La candidata a la Presidencia de la República por la coalición “Sigamos haciendo historia”, Claudia Scheinbaum dijo que es necesario aumentar el número de preparatorias y universidades en Puebla y el resto del país. Al mismo tiempo, recordó que se mantendrán las becas Benito Juárez para apoyar a los estudiantes.

Comentó que las mujeres de 60 a 64 años de edad tendrán un apoyo en recompensa a todo lo que han hecho por su familia durante su vida.

Informa apuestas en materia de educación

Foto: Antonio Nava

Claudia Sheinbaum visitó en su décimo día como candidata el estado. Aunque al evento asistió el virtual candidato a la gubernatura Alejandro Armenta Mier, no estuvo en el presidium para evitar violar la ley; sin embargo, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por Rosario Orozco Caballero, candidata a la diputación federal por el Distrito 15 con cabecera en Tehuacán, la dirigente estatal del partido, Olga Romero Garci-Crespo, y la dupla al Senado de la República: Ignacio Mier Velazco y Lizeth Sánchez García.

Comentó algunas de las acciones de sus propuestas, como crear un apoyo económico mensual para mujeres de 60 a 64 años, como una manera de retribuir su trabajo como cuidadoras de la nación; implementar una beca mensual para todos los niños y niñas de escuela pública.

Agregó que busca ampliar el número de preparatorias y de universidades públicas; consolidar el sistema de salud pública desde la prevención hasta la atención de enfermedades complejas, a través del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar.

Así como la modificación del Infonavit para la construcción de más de 500 mil viviendas; y mantener el aumento salarial por arriba de la inflación.

Con información de Claudia Espinoza