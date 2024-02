Claudia Sheinbaum: Frases que superó para llegar a ser aspirante presidencial

Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) a la presidencia, compartió parte de los obstáculos en su carrera académica y política. "Hola, yo soy Claudia, y sobreviví al "no se puede", "las mujeres no hacen tal", "tú no eres capaz", "¿en serio vas a hacer eso?, "esa carrera es para hombres", expresó.

La ex mandataria capitalina (diciembre del 2018 a junio del 2023) señaló en su publicación que, si ella pueda, todas puedas y nunca deben permitir que ninguna persona les diga lo contrario. Este mismo mensaje lo ha dicho en sus recorridos alrededor de la República Mexicana.

En estas mismas visitas, Claudia Sheinbaum utilizó la frase "Es tiempo de Mujeres", con la cual alienta a todas las niñas y jóvenes a seguir sus sueños y convertirse en abogadas, futbolistas, alcaldesas, senadoras, o cualquier otra profesión en la que ya se encuentran mujeres al frente.

Claudia Sheinbaum durante sus recorridos en el país. Foto: Archivo.

Combate al machismo

Durante un evento de Morena realizado en junio del 2023, Claudia Sheinbaum afirmó que combatiría cualquier acto de machismo durante el proceso electivo de Morena para los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación al construir igual y resaltó que el hecho de que compita hace simbólico los nuevos tiempos en el país.

“Construyendo igualdad, luchando siempre por erradicar cualquier forma de discriminación, de machismo. Yo creo que esto es simbólico que una mujer esté en este momento siendo parte de este proceso y además con la condición de que nos va a ir muy bien. Decía Francia Márquez, en un evento que tuvimos hace poco, que la construcción política tiene que ver con acciones, con pensamiento, comentó.

La ex mandataria ha destacado a las mujeres que son parte de la política del país como Clara Brugada. Foto: Archivo.

Las mujeres han sufrido por este estigma en el que se les colocaba para realizar ciertas actividades y estar fuera de las que no eran consideradas aptas para ellas, sin embargo, eso se fue transformando con el paso del tiempo y ahora podemos observar a diputadas, científicas, futbolistas, abogadas o presidentas que logran sobresalir en sus profesiones.