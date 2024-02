Cercanía y convicción: Las "vacunas" de Claudia Sheinbaum contra la enfermedad del poder

Para no enfermarse de poder, hay dos vacunas, aseguró la virtual candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

La convicción y la cercanía con el pueblo son los "biológicos" que planteó contra esta enfermedad la aspirante al Ejecutivo federal.

"Sólo hay una vacuna para no enfermarse de poder o dos, diría yo: la convicción y la cercanía con el pueblo. Aquel poderoso que decide solamente abrir las puertas de la oficina al poder económico y se le olvida bajar al pueblo, ése sí se puede marear.

"El que está siempre cerca del pueblo, ése no se marea, porque ahí sí hay verdad, ahí hay honestidad", dijo en un panel con medios de comunicación.

Por la mañana, Sheinbaum se reunió con directivos de Bank of America: Bernard Mensah, presidente de International Bank of America; Augusto Urmeneta, presidente del Bank of America LATAM; y Emilio Romano, CEO de Bank of America Mexico.

Hay que aprovechar la inversión, que genere bienestar

La morenista que tanto estos banqueros como otros en el mundo están entusiasmados con el panorama del país. "Tanto ellos como otros bancos como empresarios de fuera del país están muy entusiasmados por el crecimiento de México, la estabilidad política y económica y la posibilidad de invertir en nuestro país.

Tanto por la cercanía con Estados Unidos, como principal mercado del mundo, como la posibilidad de invertir para generar mercado y cadenas de valor en nuestro país", explicó la aspirante.

Sheinbaum agregó que también les planteó su visión para el país. "Querían saber nuestro opinión, qué pensábamos hacia adelante y coincidimos plenamente en que México va a vivir un momento muy bueno, ya lo está viviendo, pero hacia adelante también va a ser muy bueno, hay que aprovechar la inversión, que genere bienestar y que no sea de grandes impactos ambientales", dijo.

