Respalda Brugada designaciones de precandidatas de Azcapotzalco, Coyoacán y Tlalpan

La precandidata de Morena, PT y PVEM a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró la designación de Nancy Núñez, Hannah de Lamadrid y Gabriela Osorio para representar a dicho bloque en la elección para elegir a los titulares de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán y Tlalpan, respectivamente, a quienes calificó como “tres mujeres transformadoras, que van a hacer historia”, y con las cuales “vamos a rescatar” esas tres demarcaciones.

Mientras continúa con su recuperación postoperatoria por la cirugía de cadera a la que se sometió, Brugada Molina recibió la visita en San Miguel Teotongo de las tres morenistas, a quienes invitó a presentarse.

Aspirantes destacan sus trayectorias

Hannah de Lamadrid Téllez expuso que es licenciada en relaciones internacionales, con maestría y doctorado en economía y gobierno y administración pública, pero “soy luchadora social, pues la gran mayoría de las mujeres que estamos en este movimiento hemos crecido buscando cómo mejorar nuestra calle y nuestra colonia”.

Gabriela Osorio Hernández se declaró “obradorista y feminista”; informó que tiene licenciatura en ciencias políticas y administración pública, maestría en ciudades y urbanismo, y fue diputada en el Congreso de la Ciudad de México, donde presidió la Comisión de Derechos Culturales.

Por su parte, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, actualmente diputada local y vocera del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, dijo que es egresada de la carrera de comunicación por la UNAM, “madre de familia, feminista y, por supuesto, obradorista”.

Condenan politización de escasez de agua en la capital

Tras felicitarlas por su designación, Clara Brugada abordó el tema de la escasez de agua en la Ciudad de México y recordó que Claudia Sheinbaum informó hace unos días sobre la creación de un plan nacional hídrico sustentable para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Esto, aunado a todo lo que ha hecho el Gobierno de la Ciudad en este tema, “nos va a ayudar muchísimo”.

Las tres políticas coincidieron con Clara Brugada en condenar la politización que se ha hecho de la escasez del agua en la capital del país. La Comisión Nacional del Agua “nunca ha dicho que nos vamos a quedar sin agua”, destacó Brugada Molina, “eso es mentira”, y llamó a cambiar el modelo de gestión del agua en la ciudad.

En tanto, Hannah de Lamadrid pidió no caer en mentiras de que sólo a ciertas alcaldías se les está cortando el agua, siendo que "este es un tema generalizado en la ciudad y a nivel nacional", para el que hay soluciones y alternativas. De igual forma, Osorio Hernández sostuvo que cuando no hay "talento para debatir, proponer o construir, son buenísimos para el chisme". Asimismo, Nancy Núñez dijo que no se debe perder de vista que varias de las consecuencias de la actual crisis hídrica son derivadas del desarrollo inmobiliario voraz y corrupto.

Finalmente, Clara Brugada señaló que “nosotras vamos a hacer un gran equipo de mujeres”.