Clara Brugada rechaza que la CDMX se pueda quedar sin agua el 26 de junio

Clara Brugada, candidata única a la Jefatura de Gobierno, negó que la Ciudad de México se pueda quedar sin agua y aseguró que se trata de declaraciones con el fin de alarmar a la población. Sin embargo, la exalcaldesa de Iztalapa afirmó que la escasez de agua en la CDMX obliga a la capital a coordinarse con las dependencias correspondientes para atender cuanto antes la escasez del vital líquido, y afirmó que la población debe tomar medidas para minimizar su desperdicio.

En entrevista con Javier Alatorre para Heraldo Radio, mencionó que la problemática que se vive hoy en día entre los capitalinos y el mundo tiene que ver con una sequía provocada por el calentamiento global.

El Sistema Cutzamala sufre actualmente de niveles históricamente bajos

¿La CDMX depende solo del Cutzamala para abastecerse de agua?

Explicó que el agua en la Ciudad de México se extrae a través de un 20 por ciento por el Sistema Cutzamala, otro 20 por ciento por el Lerma y 60 por ciento del manto acuífero, el cual asegura que debe atenderse en cuanto antes.

Recordó que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se invirtieron 17 mil millones de pesos durante los cuatro años, destinados a captar más agua, entre otras medidas. Además de sustentabilidad, indicó que se necesita defender la zona de conservación, y continuar con los métodos sustentables.

Destacó el programa que la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum elaboró con 11 puntos en los que se realizan obras para introducir mayor cantidad de agua a la ciudad, con un total de seis millones de litros por segundo. El acuerdo con el Estado de México.

Aseguró que el programa "Cosecha de lluvia" es el más grande en México y América en materia hídrica, con el cual 37 mil viviendas captan el agua de lluvia. No obstante, precisó que si no hay lluvia, el problema no se puede resolver. Mencionó que la Comisión Nacional de Agua interviene para que no se gaste la cantidad de agua que detonará en el secamiento del Sistema Cutzamala.

