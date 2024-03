César Garza Arredondo, aspirante a alcaldía de Apodaca, señala importancia de conciliación en la política

César Garza Arredondo, precandidato de Fuerza y Corazón por México en Apodaca, Nuevo León, aseguró ser un defensor de la conciliación, pues destacó la importancia de llegar a acuerdos y evitar violencia política para que el sistema avance.

"Cuando los políticos se pelean, los más afectados somos los ciudadanos y yo veo que la participación ciudadana es fundamental para que las comunidades avancen", dijo.

En entrevista con Vivi Sánchez, en Reporte H de El Heraldo Radio Monterrey, aseguró que las comunidades avanzan cuando los ciudadanos hablamos y el gobierno escucha.

Señala similitudes y diferencias con Samuel García

Foto: Especial

El aspirante a la alcaldía de Apodaca dijo tener muchas cosas en común con Samuel García, con quien comparte formación, generación y la idea de que la política se tiene que modernizar.

Sin embargo, dijo, la diferencia es que García Sepúlveda "plantea que la modernización de la política debe de venir por una confrontación generacional cuando en realidad es la revés, debe venir de una reconciliación generacional, no todo lo viejo es malo ni necesariamente todo lo nuevo es bueno".

Advierte retos del municipio

Garza Arredondo destacó que lleva el servicio público en las venas pues es hijo de César Garza Villarreal y Carmen Arredondo, políticos con más de 30 años de experiencia, por lo que desde pequeño estuvo en eventos políticos.

"Es algo que he vivido toda mi vida y me queda clara la responsabilidad, es un papel donde es importante el trabajo en equipo y a mí me respaldan miles de ciudadanos comprometidos con su ciudad", aseveró.

Finalmente, consideró que el gran reto de Apodaca es que el municipio está en una fase de crecimiento lo que obliga a dar parte a nuevas vialidades y adelantarse al desarrollo.

"El reto de Apodaca está en mejorar la calidad de vida. El desarrollo que ha llegado a nuestra ciudad en los últimos años trae cosas buenas, como mayor plusvalía, empleo, oportunidades, pero también contaminación y el tráfico", aseveró.

Sin embargo, consideró que Apodaca es muy especial, pues es un municipio industrial, pero también guarda sus tradiciones.