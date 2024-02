Reconocen la labor de Alejandro Armenta en el Senado de la República

El Pleno del Senado de la República aprobó la licencia que solicitó el senador Alejandro Armenta, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, para separarse de sus funciones legislativas a partir del 1 de marzo.

Durante la sesión, senadores de otros institutos políticos reconocieron la labor de Alejandro Armenta. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, senador Ricardo Monreal Ávila, destacó su labor al frente de diversas comisiones, así como de la Mesa Directiva.

Desde distintas bancadas lo reconocen

La legisladora poblana del PRI, Nancy de la Sierra Arámburo, dijo que junto al senador Alejandro Armenta llegaron al Senado con el anhelo de trabajar por un México más justo equitativo y en paz, y hoy a pesar de no compartir el mismo proyecto político, "Puebla tiene rumbo y seguramente nos irá muy bien".

La senadora Nadia Navarro del PRI dijo sentirse honrada por ser su amiga, de saber que hay respeto mutuo, aunque caminen por proyectos distintos y se comprometió a defender a Puebla desde la trinchera que esté.

La Legisladora quintanarroense de Morena Freyda Marybel Villegas Canché dijo estar contenta, “porque vas persiguiendo el sueño más grande de tu vida, poder ser gobernador de tu Estado, gobernar tu amado, tu amada Puebla. Soy testigo de tu liderazgo, de tu humanismo, de tu compromiso con la transformación de Puebla, por eso, no tengo duda que te irá muy bien”.

El senador Manuel Añorve Baños del Partido Revolucionario Institucional también pidió el uso de la palabra para desearle buena suerte, “la vida parlamentaria te permite en las ideas distintas de orígenes partidistas que tenemos construir siempre coincidencias y por supuesto que podemos seguir teniendo puntos de vista distintos”.

El senador de Morena Checo Pérez Flores presidente de la mesa directiva reconoció su trayectoria política el trabajo que hizo en la Comisión de Hacienda, y de todo el trabajo hecho como presidente “y debo decir que aparte de que también eres muy estudioso, muy responsable eres un extraordinario parlamentario y un extraordinario legislador”.

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, externó un agradecimiento por todo el trabajo realizado por parte del senador Alejandro Armenta. Consideramos que es un usted un caballero, que gobierne bien por las familias de Puebla.

Por su parte, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reconoció el trabajo de Armenta Mier como presidente de la Mesa Directiva y en las comisiones que presidió; además, le deseó éxito en sus aspiraciones.

Recuerda su paso por distintas comisiones

Alejandro Armenta recordó que, durante su etapa como senador, fue presidente de la Mesa Directiva, tuvo la oportunidad de presidir la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la de Puntos Constitucionales; y también formó parte de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la de Relaciones Exteriores y la de Economía.

Manifestó que nunca dudó en acompañar la lucha que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Puntualizó que la tarea como senador de la República debe encaminarse siempre a legislar a favor de las y los mexicanos, por ello manifiesto mi compromiso rumbo a esta nueva encomienda que tengo en Puebla, de que seguiré conduciéndome bajo los principios que han guiado mi vida: ser útil, ser acomedido y ser agradecido, y a ellos se suman los de no robar, no mentir y no traicionar”.