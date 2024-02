Campaña va por los jóvenes: Xóchitl Gálvez

Al reunirse con los jóvenes del Partido Acción Nacional en el Vigésimo Octavo Encuentro Nacional de Acción Juvenil, Xóchitl Gálvez afirmó que el próximo gobierno, le cambiará la cara al tema de la inseguridad y la violencia en el país para la nuevas generaciones.

Luego de señalar que la campaña presidencial que pronto iniciará el próximo viernes, va por los jóvenes del país, la candidata presencial de Fuerza y Corazón por México, afirmó que le pondrán un alto a la delincuencia del país, aplicando la ley.

“Todo mundo dice que los jóvenes son claves en esta elección"

“Sesenta mil jóvenes han sido asesinados en este gobierno. Eso es lo que vamos a cambiar, le vamos a poner un hasta aquí a los delincuentes porque está mujer no les va a dar abrazos. Aquí no va a ver abrazos para los delincuentes, aquí les vamos a aplicar la ley”, indicó.

En compañía de Marko Cortes, dirigente nacional del PAN, y de Santiago Taboada, abanderado blanquiazul a la jefatura de Gobierno, Xóchitl Gálvez expresó que los jóvenes serán la diferencia en los próximos comicios federales del dos de junio.

“Todo mundo dice que los jóvenes son claves en esta elección, y si lo son. Ustedes van a ser la gran diferencia. Ustedes tienen que dar un ejemplo, los jóvenes de Acción Nacional se han caracterizado por ser jóvenes con una gran participación politica”, dijo.

Adelanto que ya están elaborando las propuestas para los jóvenes e indicó que el proyecto que presente después del uno de marzo, tienen que ver con su seguridad y la educación.

“Nos esperan 90 días intensos, 90 días de trabajo"

De hecho comentó que en un encuentro con jóvenes, le plantearon la necesidad de un bono escolar para que puedan seguir en la escuela, propuesta que apuntó, van a analizar.

“Los jóvenes me han planteado el día de hoy que no suficientes espacios educativos en las escuelas públicas, que muchos de ellos tienen que irse a escuelas privadas y las colegiaturas son muy altas, y han planteado que haya un bono educativo para que puedan costearse sus estudios”, apuntó.

Xóchitl Gálvez pidió a los jóvenes de Acción Nacional que se diviertan, pero que se preparen porque vienen 90 días intensos y de arduo trabajo con el arranque de la campaña presidencial, el uno de enero.

“Nos esperan 90 días intensos, 90 días de trabajo, de esfuerzo, de lucha. No se pueden cansar, no tienen permiso para cansarse. Pueden divertirse, pero no tan tarde porque al otro día hay que chingarle desde temprano. Así es que, esta es su fiesta de cierre antes de que empiece la campaña”, señaló.

srgc