Claudia Sheinbaum: Soy mujer, claro que puedo ser lo que quiera ser

Durante sus eventos de precampaña, Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por Morena, el PVEM y el PT, resalta que han quedado atrás los tiempos en los que se le decía a la mujer lo que tenían que hacer y ahora tienen las oportunidades para lograr lo que se propongan.

En esa misma línea, la ex mandataria capitalina (diciembre del 2018 a junio del 2023) compartió un TikTok en el que resalta algunos de sus logros profesionales y educativos. Asimismo, en su mensaje comentó que todas las mujeres pueden llevar a cabo sus sueños y metas.

"Soy mujer y me avente una carrera en física y una maestría y doctora en ingeniería en energía, soy mujer y claro que a lo largo de mi vida me han dicho no puedes hacer esto o no debes hacer esto, soy mujer y logre gobernar la Ciudad de México(...) Yo soy Claudia y las mujeres somos inteligentes, capaces, luchonas y podemos hacer cualquier cosa", expresó.

Claudia Sheinbaum ha motivado a las mujeres a cumplir sus sueños. Foto: Archivo.

Es tiempo de Mujeres, frase principal de la candidata presidencial

Dicha frase a acompañado a Claudia Sheinbaum desde su etapa en la jefatura de Gobierno, ya que durante su administración presentó el primer festival "Tiempo de Mujeres", el cual buscaba promover los derechos de las mujeres, así como un cambio cultural contra el machismo, la misoginia y la violencia de género.

Posteriormente, durante sus actos de campaña, la ex mandataria capitalina señaló que en todo México llegó el tiempo de las mujeres, pues a pesar de que siempre han sido parte de la historia de la nación, consideró que únicamente con el movimiento de la 4T se dio la oportunidad de que sean ellas quienes ocupen los lugares más importantes en la sociedad.

Diversas mujeres ocupan cargos importantes en la 4T. Foto: Archivo.

Aquí en Vallarta, como en muchos lugares del país, las mujeres mexicanas sacamos adelante a nuestras familias, sacamos adelante a nuestros pueblos, sacamos adelante a nuestros hijos, a nuestras hijas y somos realmente el sustento de la familia y de la patria… Es tiempo de que continúe la Transformación y es tiempo de mujeres en el país’’, expresó.