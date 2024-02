Reformas en México: Arturo Zaldívar pide acabar con los vicios en el Poder Judicial

Los Diálogos por la Transformación parten de la base de escuchar a la sociedad y no tratar de legitimar una agenda ya establecida como se ha hecho de manera histórica en los encuentros entre la ciudadanía y la clase política, así lo aseguró Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en entrevista con Mario Maldonado a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group.

Destacó que a partir de lo que se escucha de la ciudadanía se consulta con expertos para generar estrategias que puedan ayudar a formular una solución ante los problemas más importantes del país. En tema jurídico ejemplificó que durante las reuniones que ha sostenido en representación de Claudia Sheinbaum Pardo, abanderada de Morena para la Presidencia, ha escuchado a decenas de víctimas del sistema judicial en la República Mexicana.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum: la oposición parece estar en un pantano, entre más mienten, más se hunden

Jóvenes de Morena cierran filas en torno a AMLO y Claudia Sheinbaum

Además de esto, se recibieron las opiniones de expertos en cuanto a los temas que pretenden ser tocados en la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer los aspectos técnicos relevantes. El exministro añadió que hubo también foros para jóvenes, para mujeres, así como uno más con empresarios para conocer sus cuestionamientos.

El expresidente de la Corte busca una reforma al Poder Judicial. FOTO: Heraldo Media Group.

Arturo Zaldívar: "Nuestro sistema de justicia es un sistema de injusticia"

Como resultado de las conversaciones que le ha tocado dirigir, el extitular de la SCJN dijo que el sistema de impartición de justicia mexicano tiene diversos vicios que terminan beneficiando a las personas con mayores recursos, que castigan la pobreza y es particularmente cruel con las mujeres.

Durante la conversación con Maldonado, Zaldívar dijo además que a este diagnóstico le sigue crear una reforma a la norma mexicana que sea viable, aplicable, realista y que pueda dar resultados de manera rápida para que no haya más víctimas de los procesos judiciales en el país.

Indicó que la comunicación con la gente ha sido clara, gracias a que muchas víctimas han comenzado a aprender sobre Derecho y además se realiza un esfuerzo importante para buscar ideas más sencillas a la hora de hablar de estos temas.

Las víctimas han tenido que aprender a defenderse. FOTO: Archivo.

La reforma de AMLO no es integral

Destacó que como ministro estuvo inmerso en las resoluciones y en las sentencias que permitieron el cumplimiento de la norma a favor de la ciudadanía; al estar al frente a la Suprema Corte, dijo, se dedicó a impulsar políticas públicas para modernizar y limpiar el Poder Judicial de la Federación; una vez que terminó su encomienda dentro de la institución, se ha volcado a buscar una reforma mucho más profunda para todas instituciones que se encargan de velar con el acceso a la justicia.

Dio a conocer que la reforma propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como intención realizar una modificación a la forma en la que se nombran a los ministros y además la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal. Esto, comentó, hace que las iniciativas de AMLO no sean integrales.

"Nuestra reforma es mucho más ambiciosa, claro que tomaremos como referencia y estamos asumiendo en principio esta reforma del Ejecutivo como nuestra, pero es una reforma que está para abrir el debate", dijo.

Aseguró que cuando fue ministro presidente buscó implementar políticas públicas a favor de la gente. FOTO: Cuartoscuro.

Arturo Zaldívar: no se trata de reducir a las autoridades, sino estructurarlas

Indicó que las nuevas normativas que se persiguen no reducirían al Poder Judicial, sino que la reestructurarían para que tengan una mayor eficiencia. Como ejemplo indicó que el pleno de la SCJN esté formado por nueve ministros y no por 11, lo cual no evitaría fallos imparciales.

Además de esto, prevé que haya una separación del Consejo de la Judicatura no para adelgazar al organismo, sino para que no se encargue de hacer una revisión al comportamiento de los magistrados y jueces.

Sobre la actuación de los ministerios públicos, indicó que son de los entes más denunciados por la ciudadanía, debido a que contra ellos hay acusaciones de revictimización, de la falta de protocolos o seguimiento de los casos.

"Nuestra propuesta incluirá una revisión de las fiscalías, de todos los poderes judiciales del país, de las defensorías públicas, de los medios de resolución de controversias e incluso de la justicia cívica".