"ITESO no debe filtrar preguntas del debate presidencial": Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado solicitará al Instituto Nacional Electoral (INE) que se cambie a Signa Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y que sea otra institución académica la que filtre las preguntas de las redes sociales para el debate presidencial.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el líder morenista denunció que la responsable de Signa Lab, Rossana Reguillo, tiene una clara política en contra del movimiento de transformación y la Coalición Sigamos Haciendo Historia.

Sigue leyendo:

Morena define sus fórmulas para el Senado en Colima, Puebla y Zacatecas

Mario Delgado revela la lista de los 16 aspirantes que irán por el Senado el 2 de junio por Morena

"Queremos denunciar que hay una actitud de la consejera encargada de organizar estos debates"

Denunció que la presidenta de la Comisión Temporal de Debates y consejera del INE, Carla Humphrey, tiene una actitud de confrontación con la Coalición Sigamos Haciendo Historia.

“Resulta que el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum detectó que la directora responsable de este Centro pues tiene una actividad pública manifiesta de confrontación con la Cuarta Transformación, de esta información que detectó el equipo de nuestra candidata se le informó al compañero Gerardo Fernández Noroña y él ya había hecho pública esta demanda, si queremos denunciar que hay una actitud de la consejera encargada de organizar estos debates de permanente confrontación con nuestro movimiento, están tomando decisiones de manera unilateral, que trae la intencionalidad de afectar a Morena”, señaló.

"Vamos a impugnar también esta decisión"

Mario Delgado dijo que se perdió la confianza en el Signa Lab del ITESO para organizar el debate y que debe ser sustituido por otra institución académica.

“Esta consejera que lleva tiempo en el golpeteo contra morena es la consejera Carla Humphrey, queremos que haya debates con reglas parejas (...) la directora del Centro tiene una abierta oposición al Movimiento de la Transformación y cómo vamos a confiar que va a ser un proceso transparente, que el filtrado de las participaciones de las redes no va a llevar una intencionalidad en contra de nuestra candidata, ya vamos a impugnar también esta decisión, no aceptamos medidas que pretendan esto garantizar la imparcialidad, queremos que se cambie eso, no puede participar en este proceso, no puede haber una disculpa pública o que la institución decida a otra persona porque el Centro está claramente dirigido por una persona que no simpatiza y tenemos que garantizar la neutralidad, la imparcialidad en las participaciones de la ciudadanía en los debates presidenciales, queremos que haya debate y que haya libertad de la gente en preguntar, pero que no haya un sesgo inducido por este centro. Entonces no aceptamos la participación del ITESO, tiene que haber un cambio de institución que realice esta tarea”, precisó.

srgc