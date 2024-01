Crisis de agua, por falta de inversión y no por crecimiento de la CDMX: Santiago Taboada

Al asegurar que la falta de orden en el crecimiento de la ciudad no es el responsable de la problemática de agua que vive la Ciudad de México, el precandidato del PAN, PRI y PRD a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, acusó que durante 27 años los gobiernos de la Ciudad de México no han invertido para reparar fugas o cambiar tuberías.

"En 27 años no le metieron un peso; no lo pueden negar, no pueden esconder la cabeza", aseguró.

Señala falta de voluntad

Entrevistado por Adriana Delgado para El Dedo en la Llaga, de Heraldo Radio, aseguró que los gobiernos de la capital mexicana no cambiaron "ni un centímetro de tubo" y no quisieron reparar las fugas, en las cuales acusó que se pierde 35 por ciento del agua que ingresa a la Ciudad de México.

Taboada Cortina acusó falta de voluntad para atender el problema a tiempo, pues consideró que los gobiernos locales "han tenido borbotones de dinero", los cuales, dijo, son millones de dólares que "acabaron en las manos de los peores gobiernos".

"A la ciudad le llegó la hora y muerto el niño quieren tapar el pozo", agregó.

"Hay zonas desérticas con agua porque se invierte"

Consideró que el crecimiento de la ciudad no explica el desabasto de agua, cuando el Sistema Cutzamala terminó el primer mes del año al 40 por ciento de su capacidad, y puso como ejemplo que "hay zonas desérticas" que tienen agua porque ésta se trata "hasta siete veces".

El exalcalde de Benito Juárez mencionó que durante su administración se realizó un programa de captación de agua de lluvia en todos los edificios públicos, los cuales fueron aprovechados no sólo en estos mismos inmuebles sino también en viviendas.

Finalmente, aseguró que sueña con una ciudad a la que no le falte seguridad, agua, ni hospitales en los cuales puedan los ciudadanos recibir un medicamento.