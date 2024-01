Claudia Sheinbaum participará en debates sin teleprompter: Fernández Noroña

Durante su visita a Veracruz, Gerardo Fernández Noroña informó que Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, participaría en los debates del Instituto Nacional de Electoral (INE), pero sin utilizar teleprompter.

“Va a haber tres debates sin teleprompter, sin chicaro, sin nadie que le diga cómo le va a hacer. (Claudia Shienbaum) le va a ser pomada. Después del primer debate ya no va a querer otro. Va a decir: ‘ya no me hagan caso, ya no quiero debatir”, indicó el coordinador de vocerías de la Dra. Sheinbaum.

Es importante mencionar que en estas elecciones 2024, la Comisión Temporal de Debates del INE informó que se realizarán tres encuentros: 7 de abril (Instituto Nacional Electoral), 28 de abril (Estudios Churubusco) y 19 de mayo (Centro Cultural Universitario (CCU) Tlatelolco de la UNAM).

Claudia Sheinbaum se encuentra concluyendo su gira de precampaña por México. Foto: Cortesía.

¿Claudia Sheinbaum participará en debates?

Mario Delgado, presidente Nacional de Morena, confirmó la participación de Claudia Sheinbaum en los tres debates para las elecciones 2024.

“La doctora (Claudia Sheinbaum) por supuesto que va a asistir a los debates. Más bien yo no sé si la candidata de la derecha va a asistir porque creo que dentro de las reglas del debate no se les va a permitir el teleprompter. Entonces, no sé si por el hecho de que no se permita teleprompter, ella va a asistir”, expresó Delgado.

Asimismo, resaltó que la Dra. Sheinbaum era una candidata preparada, la cual tiene una empatía con la población.