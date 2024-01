Exige Taboada a Fiscalía esclarecer asesinato de activista trans Samantha Fonseca

Luego del asesinato de Samantha Fonseca, activista trans y precandidata de Morena al Senado de la República, ocurrido la tarde de este domingo en calles de la alcaldía Xochimilco, el precandidato del PAN, PRI y PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, demandó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México esclarecer el caso.

A través de su cuenta de X, Taboada Cortina aseguró que la Fiscalía capitalina "no tiene pretexto" y que el caso no debe quedar impune, al tiempo que consideró que los activistas de derechos humanos no deben ser obstaculizados, amenazados y perseguidos.

Samantha Fonseca fue asesinada el domingo, luego de realizar una visita en el Reclusorio Sur. De acuerdo con los reportes preliminares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la activista habría muerto a causa de heridas de bala mientras circulaba a bordo de un vehículo, presuntamente un taxi de aplicación, en las calles Cuauhtémoc y Del Trabajo, en la colonia Santiago Tepalcaltlapan.

Samantha Gomes Fonseca, de 37 años de edad, dedicó gran parte de su vida a defender, aportar y ampliar la voz de causas políticas que incluyen a personas de la comunidad LGBTIQ+ en la capital y a lo largo del país. A finales de 2023 se convirtió en aspirante al Senado de la República por Morena.

En octubre de 2023 recibió del Congreso de la Ciudad de México la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2022 junto a Aranxa Bello Brindis, Miguel Concha Malo y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar.

Taboada se pronunció sobre ataque contra Paola Suárez

No es la primera vez que el exalcalde de Benito Juárez se pronuncia respecto a un crimen contra la comunidad trans. La semana pasada, luego del ataque contra la influencer Paola Suárez, el panista urgió justicia para todas las víctimas de la comunidad.

A través de un video compartido a través de su cuenta de X, el panista consideró que este hecho, ocurrido en Guanajuato, es causa de "los discursos que nos dividen y que desde las mañaneras los están generando".