Cierran las precampañas presidenciales, ¿qué sigue en el panorama electoral de 2024?

En entrevista con Mario Maldonado para El Heraldo Televisión, Claudia Zavala consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), habló sobre el cierre de campañas rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio.

Aseguro que se trata del proceso electoral más grande la historia de México, pues en todos los estados habrán elecciones para determinar diferentes cargos, por lo que el INE está trabajando muy duro para que todo se lleve a cabo de manera transparente y organizada.

Mario Maldonado entrevisto a la consejera del INE

Foto: El Heraldo Televisión

Más de 20 mil cargos estarán en juego

El proceso de precampaña fue importante para el proceso de selección de las candidaturas de los partidos políticos, pues más de 20 mil cargos van a estar en juego en las próximas elecciones.

Para la etapa de intercampaña, se espera que los partidos políticos difundan sus procesos internos de campaña hacia sus simpatizantes, así como hacia sus órganos internos, para elegir a quienes van a postular como candidatas y candidatos.

Asimismo las personas cuyas precandidaturas hayan sido difundidas al interior de cada partido, tendrán que ser muy cuidadosos porque los partidos tendrán que seguir trabajando internamente, pero sin la posibilidad de difundirlo hacia el exterior para que pueda convencerse al proceso interno, pues eso ya termina en el caso de materia federal el 18 de enero, mientras que en otros estados las fechas pueden variar.

Se estima que más de 20 mil cargos serán votados el 2 de junio

Foto: Archivo

Informó que en esta nueva estaba que va desde dicha fecha hasta el registro de candidatos que será a finales de febrero, en las personas que participaron en la precandidatura tendrán que tener mucho cuidado porque no podrán hacer ningún acto de campaña, no podrán presentarse a la ciudadanía, no pueden presentarse con propuestas, no pueden pedir el voto.

El presidente y sus declaraciones en la mañanera

Destacó que la Constitución impide a todos los servidores públicos intervenir en cuestiones electorales, es una obligación permanente.

Las mañaneras son un ejercicio de propaganda gubernamental en donde el presidente trata temas de información sobre las acciones del gobierno.

Por eso mismo, se debe de evitar tocar temas electorales, y sobre todo mostrar algún juicio a favor o en contra de algún partido político para poder cuidar la equidad e igualdad de condiciones al margen de los gobiernos.

La resolución del Tribunal Electoral sobre Guadalupe Tadei

El INE se diseñó conforme a la ley y la colegialidad, es por eso que siempre deben hacerse valer dichos ejercicios ante los nombramientos, porque dan una estabilidad con el voto de las y los consejeros, aseguró la funcionaria.

La resolución del tribunal rompe este esquema, pues en el INE no existe el voto calificado de la presidencia, la votación debe ser llevada a cabo hasta que haya un número impar para que prevalezca la horizontalidad con una presidencia que coordine los trabajos, con la resolución del tribunal se rompió dicho proceso.

Sin embargo, la consejera confía en que se pueda seguir manteniendo dicha colegialidad, pues se nombraron algunos encargados de despacho.