Inician hoy cierres de precampaña: dónde y cuándo tendrán eventos los presidenciables

Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) marca en su calendario que el periodo de precampañas para los aspirantes a una candidatura presidencial concluye este jueves, será desde hoy cuando comiencen los cierres de los tres aspirantes únicos de los distintos partidos.

La agenda de los aspirantes

Será Xóchitl Gálvez, la aspirante del PAN, PRI y PRD, la primera que tenga su cierre, pues se realiza este domingo desde las 11:45 horas desde la Arena Ciudad de México. Según adelantó a través de un video publicado en sus redes sociales este sábado, se encontraba ultimando los detalles del discurso que emitirá, así como haciéndose manicure para lucir durante el evento en el foro capitalino, donde amenizará la Sonora Dinamita. El acceso se otorgó a través de registro por internet, pero también será emitido por redes sociales.

Aunque el evento de este domingo será el cierre formal de la precampaña, aún realizará visitas a otros estados en los días que la autoridad electoral permite realizar actos de precampaña. De ese modo, aún visitará Uruapan, Campeche, Tabasco y cerrará sus actividades el jueves desde Guanajuato, uno de los bastiones panistas.

Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena, PT y PVEM continuará sus eventos hasta el último día marcado por el INE. Será este jueves 18 de enero cuando realice una concentración desde el Monumento a la Revolución. Sin embargo, se desconocen aún los detalles del evento.

Finalmente, Jorge Álvarez Máynez, quien apenas la semana anterior se registró como precandidato de Movimiento Ciudadano, cerrará sus actividades el jueves a las 18:00 horas desde la Explanada Cultural de Monterrey, Nuevo León. De ese modo, el aspirante naranja aprovechará el respaldo del gobernador de esa entidad, Samuel García Sepúlveda, desde un municipio también gobernado por su partido.

Qué sigue después

Una vez que cierre el periodo de precampañas comenzará una etapa conocida como intercampañas en la cual los partidos y aspirantes tendrán que formalizar sus registros y ceñirse a reglas que los obligan a abstenerse de la promoción personalizada de su imagen, de llamar al voto a favor o en contra de algún aspirante y donde no podrán emitir propaganda. Los aspirantes han demandado que la autoridad electoral deje en claro que sí y que no se puede hacer en este lapso, que concluirá el último día de febrero, de modo que no incurran en faltas a la ley.