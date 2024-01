Si vieran qué difícil es encontrar candidatas: representante de MC ante el INE reacciona a reglas de paridad

El representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del INE, Juan Miguel Castro Rendón, consideró que es difícil encontrar mujeres candidatas para cumplir con las reglas de paridad que se establecen en las leyes electorales.

As{i lo aseguró durante la sesión del Consejo General del INE, celebrada este jueves, en donde consideró que no se trata de "improvisar" candidatas, sino de buscar a mujeres que quieran participar.

"Hace falta que este consejo junto con los partidos incentive a las mujeres a participar, las capacite y haga que se sientan con las facultades necesarias para meterse a los procesos electorales".

Reaccionan legisladoras y militante

Las declaraciones del emecista fueron retomadas por Patricia Mercado, senadora por ese mismo partido, quien a través de sus redes sociales expresó su rechazo a esta postura.

"Que nos diga cuándo le presentamos la lista de mujeres puestas y más que capacitadas para ser candidatas a todos los puestos de elección popular por Movimiento Ciudadano", escribió la excandidata presidencial en 2006.

Por su parte, la también emecista y exlegisladora Martha Tagle le respondió que a las mujeres no les hace falta que las incentiven ni capaciten, sino que muchas no soportan el machismo al interior de los partidos.

"Las mujeres estamos hartas del machismo y de la violencia en los partidos, y muchas hacen bien al no estar dispuestas a soportarlo. Otras no lo soportamos y estamos dentro dando la batalla contra los machos y cambiando las reglas para que estén obligados a dejar pasar a las mujeres a los espacios de decisión a los que tenemos derecho", escribió.

Mientas que Indira Kempis, senadora por Nuevo León que en diciembre renunció a la bancada naranja, acusó que cuando buscó la candidatura presidencial del partido no fue tomada en cuenta.

"¿Sabe qué me pasó por abrir mi boca y decir que “quiero ser candidata presidencial por Movimiento Ciudadano”? Ni si quiera me dejaron competir. Me violaron mi derecho legítimo con violencia", escribió.

Se llevan regaño por resistencia a modificar documentos básicos

Durante la sesión el Consejo general del INE aprobó un proyecto de resolución que obliga a Movimiento Ciudadano a hacer adecuaciones a sus documentos básicos para incluir lineamientos y sentencias contra la violencia política contra las mujeres en razón de género y garantizar la paridad sustantiva de la postulación de candidaturas a las gubernaturas. Estos cambios deben realizarse en un plazo no mayor a seis meses después de su publicación.

En ese sentido la consejera del INE, Dania Ravel, consideró llamativa la "resistencia" de Movimiento Ciudadano a cumplir con dichas modificaciones.